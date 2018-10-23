Світоліна у напруженому матчі перемогла Плішкову на підсумковому турнірі у Сінгапурі

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла другий матч на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. Цього разу українка розібралася з Кароліною Плішковою.

Матч виявився доволі напружений і тривав всі три сети. На визначення переможниці тенісистки витратили майже дві години.

Ще у першому сеті на третьому геймі на своїй подачі Світоліна зуміла відіграти шість брейк-поїнтів. Згодом у шостому геймі вона зуміла виграти у Плішкової. Ця перемога стала визначальною у першому сеті, який закінчився на користь українки.

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Другий сет був доволі рівний – суперниці взяли по дві свої перші подачі. Однак згодом чотири гейми поспіль доволі неочікувано виграла чешка, зрівнявши рахунок за сетами.

Все вирішувалося у третьому сеті, де на старті Світоліна взяла чотири гейми поспіль. На що її суперниця відповіла виграними двома геймами. Закінчився ж матч тим, що тенісистки вигравали подачі суперниці. У дев’ятому геймі Світоліна з третьої спроби реалізувала матч-пойнт.

Еліна Світоліна – Кароліна Плішкова 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)

Тепер у наступному матчі Світоліна зіграє з Каролін Возняцкі. Матч заплановано на п’ятницю, 25 жовтня.

Нагадаємо, у першому матчі турніру Світоліна обіграла чешку Петру Квітову. Щоб вийти у півфінал Підсумкового турніру, українці достатньо виграти один сет проти Возняцкі.