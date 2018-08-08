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Світоліна у запеклій боротьбі перемогла найважчу свою суперницю

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Еліна Світоліна перемогла Міхаелу Бузарнеску
Еліна Світоліна перемогла Міхаелу Бузарнеску

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла у другої ракетки Румунії Міхаели Бузарнеску.

Це був третій очний поєдинок для дівчат в цьому році. Бузернеску здобула дві перемоги в попередніх зустрічах на Roland Garros і в Бірмінгемі.

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Цього разу Світоліна виграла перший сет, потім вела з брейком у другому, але програла його на тай-брейку. У цей момент здавалося, що Еліна психологічно програла – вона віддала дві свої подачі на старті третьої партії і програвала 0:3. Однак миттєво швидко зробила два зворотні брейки і навіть вийшла вперед – 4:3.

Але у восьмому геймі за рахунку 15:15 Бузарнеску підвернула праву гомілку. Румунці надавали допомогу двоє фізіотерапевтів, а корт вона змогла покинути тільки на візку.

Триллер в Монреалі закінчився перемогою, але радості від цього не додалося. Ні в спортивному плані, ні чисто по-людськи. Можна, звичайно, припустити, що організм 30-річної румунки просто не витримав другого турніру поспіль.

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У третьому раунді Coupe Rogers Еліна Світоліна зіграє з переможницею матчу Вікторія Азаренко – Йоханна Конта.

Еліна Світоліна – Міхаела Бузернеску 6:3, 6:7 (5), 4:3, відмова Бузарнеску

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Теги: Еліна Світоліна Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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