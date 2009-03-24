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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світова спадщина

09:20, 24 березня 2009 264

Документи для внесення резиденції митрополитів до списку ЮНЕСКО готові.

Номінаційне досьє резиденції православних митрополитів Буковини та Далмації презентували у Чернівцях. Це повний перелік документів,- від архітектурних даних до аеровідеозйомки - потрібних, щоб внести пам’ятку архітектури до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чималий пакет документації працівники Чернівецького університету, який зараз міститься у будівлях колишньої резиденції, підготували самотужки - заплатити за роботу державним спеціалізованим структурам виявилось не під силу. Тамара Марусик (проректор Національного університету ім. Ю.Федьковича): "На підготовку досьє державна служба з питань національної культурної спадщини запропонували, що вона підготує дане досьє за два мільйони 300 тисяч гривень. Цілком зрозуміло, що така сума була баснословна для університету і для міста так само."Понад рік над номінаційним досьє працювали фактично усією громадою Чернівців - викладачі та студенти університету, представники мерії, архівів, місцеві журналісти і видавці. І навіть активісти американського Корпусу миру, які у цей час перебували у Чернівцях - вони швидко вичитали пробний англомовний варіант документу. Аеровідеозйомку митрополичої резиденції Чернівцям презентували безкоштовно. Тамара Марусик (проректор Національного університету ім. Ю.Федьковича): "І що цікаво, що у своєму звіті щодо діяльності комісії Володимир Огризко подякував керівництву університету та місту за оперативну та якісну підготовку номінаційного досьє. Зазначивши, наприклад, що Кам’янець-Подільський вже майже 15 років готує документи щодо включення Кам’янець-Подільської фортеці, яка і номінується і потрібно її номінувати безпосередньо до списку ЮНЕСКО."Тепер у Чернівцях очікують експертів ЮНЕСКО, які повинні побачити пам’ятку-кандидата на власні очі. Резиденція православних митрополитів - архітектурний ансамбль, зведений у другій половині ХІХ століття за проектом чеського архітектора Йосипа Главки. Будівлі - унікально красиві як архітектурно, так і з погляду оздоблення. Парк, який оточує резиденцію, є національною пам’яткою. Зараз у переліку світової спадщини ЮНЕСКО два об’єкти з України - це Софія Київська та Києво-Печерська Лавра загалом, та історична частина Львова.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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