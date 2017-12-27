Світові бренди автомобілів працюють в окупованому Криму

Відомі автомобільні бренди в обхід введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки санкцій за незаконну анексію півострова працюють в окупованому Криму.

Про це йдеться в на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

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"В процесі моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованій території України співробітниками МТОТ були виявлені факти використання торгових марок світових автомобільних брендів: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault, Lexus", – йдеться у повідомленні.



На території півострову продають, оформлюють відповідні документи, проводять техобслуговування, продають оригінальні запчастини зазначених фірм.



У повідомленні зазначено, що відомство заявило, що використання всесвітньо відомих торгових марок автовиробників в анексованому Криму порушує санкційний режим, які ввели США, ЄС та інші країни проти РФ.



"Відомство звернулося до відповідних органів влади щодо необхідності вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів України", – зазначили в міністерстві.

До слова, наступного року керівництво сервісних центрів МВС планує впровадити ряд інновацій, покликаних значно спростити життя українським водіями. Головний тренд – запуск on-line сервісів.