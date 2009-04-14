Україна здобуває енергетичну незалежність.

У першому кварталі поточного року видобуток газу в Україні збільшився на 5% проти аналогічного періоду торік - до 5 мільярдів 600 мільйонів кубічних метрів. Більше за інших вдалося наростити обсяги компанії "Укргазвидобування". Її видобуток зріс на 5,3% - до більше ніж 4 мільярдів кубів. Зауважимо, схожу динаміку компанія демонструвала і в минулому році - вдалося видобути на 200 мільйонів кубометрів блакитного палива більше, ніж планувалося. Як наслідок, у 2009-му її керівництво сподівається довести приріст видобування до півмільярда кубів. Фахівці підрахували: якщо у видобуток вітчизняного газу інвестувати потрібні кошти, то вже за 5 років Україна зможе отримувати до 30 мільярдів кубів власного палива, і знизить залежність від його імпорту до 25%. Щоправда, за нинішнього рівня цін на газ, його видобування не є рентабельним. Викачати з-під землі тисячу кубів палива коштує більше ніж на половину дорожче, ніж його продають населенню.