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Своя техніка

17:44, 12 березня 2009 246

Ввозити до України сільськогосподарську техніку, якщо її аналоги виготовляються на вітчизняних заводах - заборонено.

Про таке йдеться в урядовій постанові, ухваленій у середу, 11 березня. Мета цього документу - розширити ринок збуту для українських виробників.Водночас, деякі експерти вважають заборону на імпорт агротехніки - недоцільною і зайвою. По-перше, девальвація гривні проти долара і євро вже позбавила селян можливості купувати і без того дорогу іноземну техніку. По-друге, продукція вітчизняних заводів часто-густо не задовольняє вимогливих користувачів як за параметрами комфорту, так і за коефіцієнтом корисної дії.До того ж, українські виробники просто не впораються із задоволенням потреб аграріїв. За даними Мінапк, наразі сільськогосподарські компанії забезпечені технікою лише на половину від технологічно обґрунтованого рівня. При чому на дві третини наявна техніка є морально і фізично застарілою. Повністю технологічно переобладнаними наразі є менше 3% вітчизняних с/г господарств.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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