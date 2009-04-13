Своє - дорожче

Українські металурги відмовляються від використання вітчизняної сировини.

Про намір перейти на закупівлі російської залізної руди заявили у Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча, який контролює бізнесмен і політик Володимир Бойко. В ММК підрахували, що купувати сировину у східних сусідів значно дешевше, ніж у компаній групи "Метінвест" Рината Ахметова, яка контролює основні гірничо-збагачувальні комбінати України.Різниця у так званій ефективній ціні, яка враховує якісні характеристики руди - до 10 доларів на тонні. Зауважимо, за даними "Экономических известий" , вже перейшли на російську сировину в Індустріальному Союзі Донбасу. В ІСД ще у березні провели тендер на постачання руди. Перемогу у ньому виборов російський контрагент, який запропонував вигідніші умови, ніж українські конкуренти.