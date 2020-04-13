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      Священники у Києві освятили 3000 пасок для українських військових: фото

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      Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир / ukrinform.ua

      У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі освятили 3000 пасок для українських військовослужбовців. Незабаром їх відправлять у зону проведення ООС.

      Освятити таку велику кількість пасок вдалося завдяки сприянню благодійників, мовиться у пресслужбі Православної церкви України.

      Важливо Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють

      Після освячення паски поїдуть до українських захисників, які боронять мир у зоні ООС.

      З молитвою передаємо побажання, щоби ці паски, які є символом найбільшого християнського святкування – Воскресіння Христового, наповнили серця радістю, а тілу додали фізичних сил, щоби достойно нести своє служіння,
      – сказав Архімандрит Лаврентій.

      Священники освятили 3000 пасок для українських військових / Фото ПЦУ

       

      Великдень в умовах карантину: головне

      • Враховуючи заборону масових релігійних заходів, спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей.
      • Дозволити мирянам у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити все святою водою.
      • Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.
      • У позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Православна церква України Релігія Великдень
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