Священники у Києві освятили 3000 пасок для українських військових: фото
У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі освятили 3000 пасок для українських військовослужбовців. Незабаром їх відправлять у зону проведення ООС.
Освятити таку велику кількість пасок вдалося завдяки сприянню благодійників, мовиться у пресслужбі Православної церкви України.
Важливо Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють
Після освячення паски поїдуть до українських захисників, які боронять мир у зоні ООС.
З молитвою передаємо побажання, щоби ці паски, які є символом найбільшого християнського святкування – Воскресіння Христового, наповнили серця радістю, а тілу додали фізичних сил, щоби достойно нести своє служіння,
– сказав Архімандрит Лаврентій.
Священники освятили 3000 пасок для українських військових / Фото ПЦУ
Великдень в умовах карантину: головне
- Враховуючи заборону масових релігійних заходів, спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей.
- Дозволити мирянам у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити все святою водою.
- Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.
- У позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.
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