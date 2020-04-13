Священники у Києві освятили 3000 пасок для українських військових: фото

У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі освятили 3000 пасок для українських військовослужбовців. Незабаром їх відправлять у зону проведення ООС.

Освятити таку велику кількість пасок вдалося завдяки сприянню благодійників, мовиться у пресслужбі Православної церкви України.

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Після освячення паски поїдуть до українських захисників, які боронять мир у зоні ООС.

З молитвою передаємо побажання, щоби ці паски, які є символом найбільшого християнського святкування – Воскресіння Христового, наповнили серця радістю, а тілу додали фізичних сил, щоби достойно нести своє служіння,

– сказав Архімандрит Лаврентій.

Священники освятили 3000 пасок для українських військових / Фото ПЦУ

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