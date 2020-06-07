Святкування Трійці в умовах карантину: чи дотримуються рекомендацій МОЗ у Києво-Печерській лаврі
Православні християни 7 червня святкують Трійцю, яку традиційно відзначають на 50 день після Великодня. В Україні цей день вважається важливим церковним святом, тому оголошено державний вихідний.
З камерами кореспондентів 24 каналу на територію Києво-Печерської лаври не пустили. Проте журналісти змогли відвідати 2 храми, аби перевірити, чи дотримуються люди рекомендацій МОЗ.
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Частина богослужінь відбувалася просто неба. В такому випадку головною умовою для вірян – маски та дистанція.
Всередині храмів кореспонденти побачили усі необхідні дезінфікуючі засоби та людей у масках. Проте не всі віряни дотримувалися таких правил.
Ми йдемо туди з масками, а там (в храмі – 24 канал) знаходимося без масок. Ми з Господом, тому не боїмося нічого,
– повідомила вірянка Наталія.
Вірянин Іван, який відвідав богослужіння, повідомив кореспондентам 24 каналу, що вважає вірус фейком.
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Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:
Коронавірус у лаврі та монастирях в Києві
- На початку квітня у лаврі зафіксували спалах коронавірусу. Священнослужителі та парафіяни там не дотримувалися карантинних обмежень.
- Загалом у святині захворіли понад 100 людей. Тому з 13 квітня її закрили на карантин.
- Служби проходили без вірян у режимі онлайн-трансляції.
- Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
- Іонінський монастир УПЦ МП закрили на карантин 17 квітня через спалах коронавірусу. Там виявили кілька випадків COVID-19.
- Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин 22 квітня, недугу виявили у понад 10 ченців.