Православні християни 7 червня святкують Трійцю, яку традиційно відзначають на 50 день після Великодня. В Україні цей день вважається важливим церковним святом, тому оголошено державний вихідний.

З камерами кореспондентів 24 каналу на територію Києво-Печерської лаври не пустили. Проте журналісти змогли відвідати 2 храми, аби перевірити, чи дотримуються люди рекомендацій МОЗ.

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Частина богослужінь відбувалася просто неба. В такому випадку головною умовою для вірян – маски та дистанція.

Всередині храмів кореспонденти побачили усі необхідні дезінфікуючі засоби та людей у масках. Проте не всі віряни дотримувалися таких правил.

Ми йдемо туди з масками, а там (в храмі – 24 канал) знаходимося без масок. Ми з Господом, тому не боїмося нічого,

– повідомила вірянка Наталія.

Вірянин Іван, який відвідав богослужіння, повідомив кореспондентам 24 каналу, що вважає вірус фейком.

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Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

Коронавірус у лаврі та монастирях в Києві