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      Святкування Незалежності

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      Танки, БТР, БМП і навіть "Хаммери" можна буде побачити на Хрещатику в День Незалежності.

      Щоправда, всі вони будуть нерухомі. 22 зразки техніки стоятимуть на Хрещатику від Майдану Незалежності до Європейської площі. Зате будуть польоти - небо розсікатимуть 35 літаків та гелікоптерів - як військових, так і цивільних. А почнеться свято з традиційного проходження піших строїв. Щоб Хрещатиком проїхалася важка техніка, забракло грошей. Але це, може, й на краще, - кажуть військові. Адже тепер кожен охочий зможе нафотографуватися досхочу. Сергій Кириченко (начальник Генерального штабу ЗСУ): "Мені здається, що такий варіант можливо навіть більш цікавий для тих людей, яким буде цікаво підійти, послухати офіцера який розповість про технічні характеристики, сфотографуватися на танку чи на зенітно-ракетній установці, в більшому обсязі отримати інформацію про техніку ЗСУ."Олексій Мельник (провідний експерт військових програм): "В арсеналі українського війська, як на мене, є повний набір озброєнь і там буде представлений майже весь спектр цієї техніки, вочевидь будуть нові українські модернізовані танки "Оплот", а в решті більше чогось нового показати навряд чи Україна зможе, тому що фактично закупок озброєння зараз не відбувається."Проте у Міноборони запевняють - здивувати буде чим. Уперше киянам та гостям столиці покажуть такі новинки як БТР-4, та легкоброньовий транспорт "Дозор-Б". Попри те, що техніка не буде рухатися Хрещатиком, перевірити підземні переходи все одно доведеться, кажуть столичні рятувальники.Анатолій Бодик (Головне управління з питань надзвичайних ситуацій у м.Києві): "Доведеться виконувати майже ті ж заходи, що й минулого року, проводити обстеження підземних переходів, споруд, тунелів, мостів, каналізаційні колектори, обстежувати щоб не виникло надзвичайних ситуацій."Окрім цього, київська влада має намір відновити державні прапори, які вивішуватимуть на будинках. Загалом на свято чиновники планують виділити 2 мільйони гривень.Сергій Рудик (заступник голови КМДА): "День Незалежності, 18-та річниця відбудеться в місті Києві на високому організаційному рівні. Буде величезний концерт на Майдані Незалежності для молоді, для людей старшого віку, будуть офіційні заходи - це покладання квітів. Тобто все буде на нормальному рівні, місто до цього готове."Особливою гордістю столиці стане квітковий годинник, який уже почали встановлювати біля Майдану Незалежності. 19 метрів у діаметрі - він буде показувати реальний час. Закінчиться ж офіційне святкування 18-річниці незалежності о 22-й - традиційним святковим феєрверком.
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 8 серпня 2009
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