Свято літнього сонцестояння: як у Запоріжжі дотримуються давніх традицій

У Запоріжжі, відсвяткували давнє язичницьке свято – день літнього сонцестояння. Ще наші пращури відзначали свято, коли світловий день ставав все меншим, а ніч – довшою. Підтримати стародавні традиції вирішили запоріжани. І не будь-де, а на історичному острові Хортиця.

Головні персонажі купальського свята – молодята. Хлопець Купала символізує вогонь і літню спеку, а дівчина Морена уособлює воду та осінню прохолоду. Нині вони поєднуються, окреслюючи зміни, що сталися у природі. Гості свята співають та виконують різні обряди.

Про те, що можна і не можна робити у день літнього сонцестояння – читайте тут.

Незаміжні дівчата кидають у Дніпро свої вінки, хлопці пливуть, аби повернути вінок дівчині, яка сподобалася. Купала – свято шаленої любові, і це тут відчувають і закохані юнаки з дівчатами, і подружні пари.

Люди збираються купою, і своєю енергією породжують щось таке магічне, експресивне. Головне – бажати, щоб було чудо, магія, щастя, тому, я гадаю, це не якась гра, а реальність,

– наголосило подружжя Ганна та Андрій.

Коли сонце сіло за обрій, люди запалили купальський вогонь та водили хороводи. Вважається, що саме вогонь здатен очистити душу і зміцнити кохання. Як зазначили волхви свята, предки боготворили зміну пори року, яка починається у день сонцестояння. А найсміливіші стрибають через багаття.

Що таке день сонцестояння?У році є два сонцестояння: зимове та літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння припадає на 21 або 22 грудня, і тоді люди переживають найкоротший день і найдовшу ніч. Літнє сонцестояння наступає 20 або 21 червня. Це найдовший день у році, а за ним слідує найкоротша ніч.



Люди завжди вважали ці дні особливими й наділяли їх містичним значенням. На день літнього сонцестояння народи Європи влаштовували масові свята і проводили різноманітні обряди. Вважається, що у цей день рослини досягають максимуму цілющих якостей, а сили природи можуть очищати та оздоровлювати людей.

Як святкували день літнього сонцестояння у 2018 році