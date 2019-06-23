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      Свято літнього сонцестояння: як у Запоріжжі дотримуються давніх традицій

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      У Запоріжжі, відсвяткували давнє язичницьке свято – день літнього сонцестояння. Ще наші пращури відзначали свято, коли світловий день ставав все меншим, а ніч – довшою. Підтримати стародавні традиції вирішили запоріжани. І не будь-де, а на історичному острові Хортиця.

      Головні персонажі купальського свята – молодята. Хлопець Купала символізує вогонь і літню спеку, а дівчина Морена уособлює воду та осінню прохолоду. Нині вони поєднуються, окреслюючи зміни, що сталися у природі. Гості свята співають та виконують різні обряди.

      Про те, що можна і не можна робити у день літнього сонцестояння – читайте тут.

      Незаміжні дівчата кидають у Дніпро свої вінки, хлопці пливуть, аби повернути вінок дівчині, яка сподобалася. Купала – свято шаленої любові, і це тут відчувають і закохані юнаки з дівчатами, і подружні пари.

      Люди збираються купою, і своєю енергією породжують щось таке магічне, експресивне. Головне – бажати, щоб було чудо, магія, щастя, тому, я гадаю, це не якась гра, а реальність,
      – наголосило подружжя Ганна та Андрій.

      Коли сонце сіло за обрій, люди запалили купальський вогонь та водили хороводи. Вважається, що саме вогонь здатен очистити душу і зміцнити кохання. Як зазначили волхви свята, предки боготворили зміну пори року, яка починається у день сонцестояння. А найсміливіші стрибають через багаття. 

      Що таке день сонцестояння?У році є два сонцестояння: зимове та літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння припадає на 21 або 22 грудня, і тоді люди переживають найкоротший день і найдовшу ніч. Літнє сонцестояння наступає 20 або 21 червня. Це найдовший день у році, а за ним слідує найкоротша ніч.

      Люди завжди вважали ці дні особливими й наділяли їх містичним значенням. На день літнього сонцестояння народи Європи влаштовували масові свята і проводили різноманітні обряди. Вважається, що у цей день рослини досягають максимуму цілющих якостей, а сили природи можуть очищати та оздоровлювати людей.

       

      Як святкували день літнього сонцестояння у 2018 році 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Традиції Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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