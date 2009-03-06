Свято наближається

Першими жінок із їх днем взялись вітати даішники.

У Вінниці жінок-водіїв міліціянти осипали компліментами і дарували квитки до театру.Володимир Мотичко (начальник управління профзаходів ДАІ у Вінницькій обл.): "Вони ж привикла завжди, якщо звертається автоінспекція то значить буде карати. А тут вручають запрошення до театру. Тому у них такі, у них і так красиві очі, а тут вони такі здивовані стають великі очі".Ніна (водій): "Не звично, що Державтоінспекція поздоровляє. Дуже приємно, що ви думаєте за жінок які сидять за кермом".Вітали жінок і львівські міліціянти, вони вирішили підсолодити життя жінок за кермом тортами.На помах жезла представниці прекрасної статі спершу реагували налякано, згодом же приємно дивувались.Пані Христина (водій): "Та настрашилася, тому що навіть як ти знаєш що не порушувала правила, підсвідомо є комплекс що ти можеш їх порушити".Таку акцію львівські правоохоронці проводять не вперше. І роблять це з великим задоволенням, бо люблять водіїв-жінок за їх дисциплінованість та відповідальність.