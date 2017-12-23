Та ніколи в житті, – міністр соціальної політики розвіяв ще один міф щодо субсидій
13:37, сьогодні 1678 Читать новость на русском
Міністр соціальної політики Андрій Рева на початку Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій розповів журналістам, що нікому в Україні не доведеться повертати субсидії.
Про це він розповів на з'їзді лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор", пише УНН.
За його словами, субсидія є "безповоротною", це допомога від держави, тож ніхто не в змозі вимагати її від людей назад, зокрема це стосується й уряду України.
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І ще один міф – що колись доведеться повертати субсидію. Субсидія – безповоротна, людям ніколи в житті не поставлять вимогу, що їм треба повертати ці гроші. Це безповоротна державна допомога,
– підкреслив він.
Джерело: 24 Канал
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