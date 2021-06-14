Таку думку Олександр Щуцький висловив на своїй сторінці у Facebook.

Кілька тижнів тому я написав доповідну записку голові Держмитниці, в результаті чого був відсторонений начальник поста на Галицькій митниці і дві зміни. Ще через два тижні на підставі іншої доповідної записки були відсторонені старший зміни і два інспектори. Це всього лише один з каналів, яким користувався ця людина ("замовник" медіаатаки на митницю, – ред.),

– написав Щуцький.

Чиновник також зазначив, що в рамках дискредитуючої кампанії щодо нього готується нове "розслідування", в якому знову зацікавилися про майно, придбане ним до роботи на митниці.

"Одне із поставлених питань журналістів стосувалося мого автомобіля. На темі цього транспортного засобу хто тільки не піарився, які тільки вигадані історії не писали. Я хочу поставити в цій історії крапку. Цей транспортний засіб був придбаний у 2008 році. Цьому є документальне підтвердження, яке легко перевірити. У митницю я прийшов у 2016 році. Не прив'язуйте історію цього автомобіля до митниці зараз. Це історія ніяк за вуха не притягується. Все-таки 2008 і 2016 – це великий термін", – заявив він.

Ще одне питання журналістів-розслідувачів стосувалося квартири, в якій він зараз проживає разом зі своєю сім'єю.

"Тут так само все просто. Дана квартира була придбана у 2008 або 2009 році, це є все в реєстрі, можна подивитися. Прив'язати цю квартиру до якоїсь корупції на митниці – просто не можливо", – додав він.

Також за його словами, зараз некоректно трактується діяльність Департаменту ризиків Держмитниці та його повноважень.

Було сказано, що департамент займається вартістю і контрабандою. Це не так. У Держмитниці є департамент вартості, який займається вартістю; є департамент боротьби з митними правопорушеннями, який займається контрабандою; є департамент ризиків, який займається виявленням ризиків. Не приписуйте департаменту ризиків функціонал, якого у нього немає,

– додав Щуцький.

Своєю чергою, він заявив, що подібні атаки ні до чого не приведуть, а "так, як було раніше – вже не буде".

"Буде для нього (замовника атаки, – ред.) тільки гірше. Гірше і гірше [...] тому моє просте прохання і пропозиція – не витрачай гроші на медіавійну. Купи собі квиток у свої Дубаї – і звалюй", – резюмував Щуцький.

Нагадаємо, раніше Олександр Щуцький розповів про боротьбу з контрабандистами, тіньовими схемами, результати кадрової "чистки" всередині митниці й плани її модернізації, а також – про реформу митної системи в цілому і те, наскільки реалістичні плани завершити її у 2021 році.