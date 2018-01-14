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Так званий "Беркут" штурмував квартиру у Севастополі після повідомлення про стрілянину

18:45, 14 січня 465 Читать новость на русском
Штурм квартири
Штурм квартири "Беркутом" у Севастополі

У Севастополі п’яний чоловік відкрив стрілянину з мисливської зброї в себе квартирі, де перебували його 70-літня матір та 7-літня донька.

Подія трапилася ще 12 січня у одній з багатоповерхівок анексованого міста. Після того, як стало відомо про стрілянину, на місце події прибули бійці так званого підрозділу "Беркут", повідомляє видання "Юга.ру".

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Виявилося, що стрілянину відкрив 37-літній чоловік. На вимогу ОМОНу добровільно здати зброю та впустити їх в квартиру він відмовив. Після цього співробітники Росгвардії провели силову операцію, взявши квартиру штурмом.

За попередніми даними чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Стрілянину він відкрив з мисливської рушниці.

Жінка та дитина не постраждали.

Теги: Новини України Новини Криму Беркут
Джерело: 24 Канал
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