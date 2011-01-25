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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Такі дієві пігулки для схуднення: інший бік медалі…

      Ваше здоров’я 2881

      Про струнку фігуру мріє, мабуть, кожен з нас. Однак перш ніж худнути, далеко не всі звертаються за порадами до лікарів. Для багатьох значно простіше придбати розрекламовані чудодійні харчові домішки та БАДи.

      І лише одиниці усвідомлюють - їх вживання може бути небезпечним для здоров’я. Гастроентерологи постійно наголошують, нашкодити можуть 90% біологічно активних домішок для схуднення.

      На відміну від лікарських засобів, ефективність та безпечність таких домішок не доведені. Тому вони не дозволені до медичного використання.

      “В питанні корекції фігури і маси тіла я притримуюся традиційних способів - це збалансована дієта і фізичні вправи. Хіміопрепарати - не найкращий вибір”, - каже терапевт Річард Халворсен.

      Виробники постійно переконують у натуральності харчових домішок. Однак це не правда. Майже всі БАДи містять синтетичні добавки, наприклад, сибутрамін. Його нещодавно заборонили в Україні і ЄС, а також обмежили продаж у США. Причина - сибутрамін підвищує ризик серцево-судинних недуг.

      Фахівці рекомендують - якщо ви вже вирішили худнути за допомогою препаратів, обирайте ті, ефектичність яких доведена. І обов'язково цікавтеся у аптеках, чи є розрекламований чудо-засіб для схуднення БАДом, чи справжніми ліками.

      Чай

      Чай - один із найпопулярніших напоїв на Землі. Він допомагає прокинутися зранку, почуватися бадьорим впродовж дня.
      Звичка пити чай - дуже корисна для здоров'я. У одній чашці цього напою близько 150-ти корисних речовин. Найвідоміші - танін і катехін, наявність у чаї алкалоїдів забезпечує його тонізуючу дію. Фтор - зміцнює емаль зубів, глютамінова кислота заспокоює нервову систему.

      Чай також виводить з організму важкі метали, оздоровлює шлунок та нирки і є чудовим стимулятором при застуді. Однак, це далеко не все.

      “Вчені в останні роки виявили чимало чудодійних властивостей чаю. В основному це стосується дії антиоксидантів, які є у цьому напої. Останні дослідження свідчать, що чай може бути корисний для зміцнення серцево-судинної системи, а атож як профілактика раку”, - каже Вільям Гордон.

      Залежно від ступеня обробки - чай буває зелений, жовтий, червоний. Чайні листки, які пройшли повну ферментацію, стають чорним чаєм.

      Однак, один із найкорисніших - зелений чай. Напій рекомендують при усіх інфекційних захворюваннях, і як профілактику атеросклерозу і онкології. До того ж зелений чай чудовий засіб від зимового авітамінозу.

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      Новини за 25 січня 2011
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