Такі дієві пігулки для схуднення: інший бік медалі…

Про струнку фігуру мріє, мабуть, кожен з нас. Однак перш ніж худнути, далеко не всі звертаються за порадами до лікарів. Для багатьох значно простіше придбати розрекламовані чудодійні харчові домішки та БАДи.

І лише одиниці усвідомлюють - їх вживання може бути небезпечним для здоров’я. Гастроентерологи постійно наголошують, нашкодити можуть 90% біологічно активних домішок для схуднення.

На відміну від лікарських засобів, ефективність та безпечність таких домішок не доведені. Тому вони не дозволені до медичного використання.

“В питанні корекції фігури і маси тіла я притримуюся традиційних способів - це збалансована дієта і фізичні вправи. Хіміопрепарати - не найкращий вибір”, - каже терапевт Річард Халворсен.

Виробники постійно переконують у натуральності харчових домішок. Однак це не правда. Майже всі БАДи містять синтетичні добавки, наприклад, сибутрамін. Його нещодавно заборонили в Україні і ЄС, а також обмежили продаж у США. Причина - сибутрамін підвищує ризик серцево-судинних недуг.

Фахівці рекомендують - якщо ви вже вирішили худнути за допомогою препаратів, обирайте ті, ефектичність яких доведена. І обов'язково цікавтеся у аптеках, чи є розрекламований чудо-засіб для схуднення БАДом, чи справжніми ліками.

Чай

Чай - один із найпопулярніших напоїв на Землі. Він допомагає прокинутися зранку, почуватися бадьорим впродовж дня.

Звичка пити чай - дуже корисна для здоров'я. У одній чашці цього напою близько 150-ти корисних речовин. Найвідоміші - танін і катехін, наявність у чаї алкалоїдів забезпечує його тонізуючу дію. Фтор - зміцнює емаль зубів, глютамінова кислота заспокоює нервову систему.

Чай також виводить з організму важкі метали, оздоровлює шлунок та нирки і є чудовим стимулятором при застуді. Однак, це далеко не все.

“Вчені в останні роки виявили чимало чудодійних властивостей чаю. В основному це стосується дії антиоксидантів, які є у цьому напої. Останні дослідження свідчать, що чай може бути корисний для зміцнення серцево-судинної системи, а атож як профілактика раку”, - каже Вільям Гордон.

Залежно від ступеня обробки - чай буває зелений, жовтий, червоний. Чайні листки, які пройшли повну ферментацію, стають чорним чаєм.

Однак, один із найкорисніших - зелений чай. Напій рекомендують при усіх інфекційних захворюваннях, і як профілактику атеросклерозу і онкології. До того ж зелений чай чудовий засіб від зимового авітамінозу.