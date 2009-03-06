Таки призначили

Наливайченко - офіційно голова Служби безпеки України.

Верховна Рада підтримала подання Президента України і призначила Валентина Наливайченка головою СБУ. За відповідне призначення проголосували 230 депутатів. У повному складі проголосувала фракція Блоку Литвина, 149 голосів віддали БЮТівці та 61 депутат від НУ-НС.Попри те, що ще зранку БЮТівці реєстрували запит до Президента про звільнення Наливайченка та Хорошковського, після перерви у засіданні соратники прем’єрки вирішили таки підтримати кандидатуру Наливайченка. Нагадаємо, посадовець перебував у статусі виконуючого обв’язки СБУ з 2006 року. До того Наливайченко обіймав посаду посла України в Білорусі.