Таки призначили
13:54, 6 березня 2009 235
Наливайченко - офіційно голова Служби безпеки України.
Верховна Рада підтримала подання Президента України і призначила Валентина Наливайченка головою СБУ. За відповідне призначення проголосували 230 депутатів. У повному складі проголосувала фракція Блоку Литвина, 149 голосів віддали БЮТівці та 61 депутат від НУ-НС.Попри те, що ще зранку БЮТівці реєстрували запит до Президента про звільнення Наливайченка та Хорошковського, після перерви у засіданні соратники прем’єрки вирішили таки підтримати кандидатуру Наливайченка. Нагадаємо, посадовець перебував у статусі виконуючого обв’язки СБУ з 2006 року. До того Наливайченко обіймав посаду посла України в Білорусі.
Джерело: 24 Канал
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