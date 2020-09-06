У Львові водій таксі Bolt після конфлікту з неповнолітньою пасажиркою розпилив їй в обличчя вміст газового балончика. Чоловіка вже затримала поліція, кримінальне провадження розпочали за статтею про легкі умисні тілесні ушкодження.

До правоохоронців звернулися свідки інциденту, який трапився 4 вересня у Львові на вулиці Стуса. Вони повідомили, що на дівчину напав водій таксі. Про це розповіли на офіційному сайті поліції Львівської області.

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Поліцейські з'ясували, що 29-річний львів'янин – водій таксі Bolt – розпилив газовий балончик просто в очі 14-річній дівчині. Люди на вулиці були свідками та допомогли дівчині дістатися до лікарні.

Кримінальне провадження розпочали за частиною 1 статті 125 ККУ про умисне легке тілесне ушкодження. Слідство наразі з'ясовує обставини інциденту. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує:

Або штраф до 850 гривень,

Або громадські роботи до 200 годин,

Або виправні роботи до року часу.

У виданні ZAXID.NET додали кілька деталей: від нападу таксиста потерпіла дівчина Роксолана К. Вона записувала на відео свою поїздку в таксі.

Конфлікт водія та пасажирки у таксі у Львові: відео

Судячи з відео та за словами дівчини:

Роксолана викликала таксі, але запізнилася до автомобіля на кілька хвилин.

на кілька хвилин. Водій сервісу Bolt дорогою конфліктував із неповнолітньою пасажиркою.

Пасажирка робила водієві зауваження: мовляв, їдуть вони повільно, а ще й таксист розмовляє телефоном.

мовляв, їдуть вони повільно, а ще й таксист розмовляє телефоном. Через усе це дівчина вийшла не на місці призначення, а раніше, чого сама й вимагала у водія.

Гроші за поїздку пасажирка начебто залишила на сидінні.

Аж раптом водій наздогнав її на вулиці та розпилив в обличчя газовий балончик.

Чоловіка затримали. В його автомобілі виявили газовий балончик "Кобра-1Н". Батьки дівчини написали на нападника заяву в поліцію.



Газовий балончик дійсно знайшли в автомобілі / Фото ZAXID.NET

Компанія Bolt наразі не прокоментувала інцидент у відповідь на запит видання.

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