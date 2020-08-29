Таксистів Bolt, Uber, Uklon зобов'яжуть купувати патент: яка ціна
Після реформи таксі в Україні водіям таких служб служб як Bolt, Uber, Uklon треба буде купувати патент для здійснення перевезень. Ці зміни передбачені, аби вивести з тіні ринок таксі.
Що відомо про запровадження патенту
Патент передбачає право на ведення подібного роду господарської діяльності. Водій зможе купити патент на один рік або на місяць. Про це заявили в Мінінфраструктури в ефірі одного з українських телеканалів.
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Патенти запровадять у межах реформи таксі, яку проведуть в Україні.
У сфері перевезень пасажирів на замовлення — тобто це не класичні таксі, це як раз таксі Bolt, Uber, Uklon та інші – переважно працюють фізособи, звичайні пересічні особи, не ФОПи, не юридичні особи. Для того, щоб вони могли здійснювати цю діяльність законно, ми вводимо таке поняття, як "патент",
– зазначив Погосян.
Чиновник наголосив, що в Україні близько 95% ринку таксі перебуває в тіні.
Скільки коштуватиме патент
Патент на один рік коштуватиме, як одна мінімальна зарплата станом на 1 січня 2020 року. Відповідно ціна патенту буде близько 4 723 гривні. Якщо водій захоче придбати патент тільки на місяць, то суму треба буде розділити на 12. Власники електромобілів зможуть придбати патент вдвічі дешевше.