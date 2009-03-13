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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Таємне стане явним

Фінансові ринки 22:47, 13 березня 2009 214

Відтепер нечистим на руку бізнесменам та інвесторам буде важче сховати свої капітали.

Швейцарія, чиї фінустанови завжди славилися надійністю, частково відмовляється від банківської таємниці. Швейцарія, Австрія та Люксембург стали останніми держави, які приєдналися до стандартів Організації економічної співпраці та розвитку у питаннях банківської таємниці. Нещодавно це зробити також Ліхтенштейн та Андорра.Невеликі держави, які концентрувалися на банківському секторі, і зажили слави "тихої гавані"для капіталів будь-якого походження, зіштовхнулися із вимогою світової спільноти активізувати боротьбу з відмиванням коштів і ухиленням від податків. Мова йде, про надання інформації про потік коштів на банківських рахунках на вимогу судів та органів фінансового моніторингу інших держав. В лютому швейцарський банк UBS надав США інформацію про 300 своїх американських клієнтів.Тепер, така практика стане звичною, а не виключенням. Однак, влада Швейцарія підкреслила, що кожен випадок буде розглядатися індивідуально, на основі обґрунтованих запитів. Надавши владі США інформацію про фінансові справи 300 американців, банк UBS відхилив 52 тисячі аналогічних запитів, як такі, що не були достатньо обґрунтовані. Зазначимо, Швейцарія є найбільшим у світі офшорним фінансовим центром. В її банках зберігаються близько 2 трильйонів доларів, які належать іноземцям.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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