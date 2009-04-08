Сієнна Міллер подалася у незалежне кіно.

Англійська акторка американського походження днями привезла до "Великого Яблука" черговий екстравагантний кінопроект "Таємниці Пітсбурга". На прем`єрі зірка зізналася, що здавна цінує цей жанр. Проте, й від комерційних проектів відмовлятися не збирається.Сієнна Міллер (акторка): "Більшість фільмів, якими я займаюся відносяться до незалежного кіно. Це тому, що мені імпонує артистична сторона цього жанру: експресивніші персонажі, цікавіший сюжет".Окрім Міллер у фільмі також зіграли Пітер Сарсгард та Джон Фостер. Останній з’явився на екрані в образі юного фантазера Арта Бехштейна. Новоспеченому випускникові коледжу не до дорослого життя. Арт би ще гуляв і гуляв, якби не амбіції батька - впливового місцевого мафіозі. Що ж доля підготувала головну герою фільму можна буде дізнатися вже незабаром. У світовому прокаті стрічка з`явиться вже на початку літа.