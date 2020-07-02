Танкер Delfi мають підняти з води до 20 липня. Судно затонуло біля одного з одеських пляжів ще в листопаді 2019 року. З цього часу нафтопродукти неодноразово забруднювали море.

Виконано вже 80% робіт

Власник танкера підійматиме його за власний кошт. Про це повідомила радниця міністра інфраструктури Яніка Мерило, інформує "Новое время".

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Кінцевий термін робіт – 20 липня.

Міністерство звернулося до АМПУ (Адміністрації морських портів України – 24 канал) з такою пропозицією: якщо власник не підійме танкер до 20 липня, адміністрація візьме ці роботи на себе за рахунок судновласника,

– пояснила Мерило.

Станом на 1 липня 80% робіт з підняття танкера уже виконані. На місце привезли 9 внутрішньокорпусних подушок, які дозволять підняти ніс судна з дна. Також виготовили 5 зовнішніх пневматичних подушок, щоб підняти правий борт.

Аналіз показує, що вода – чиста

За словами радниці міністра, Державна екологічна інспекція щодня досліджує морську воду в місці забруднення. Наразі результати аналізів підтверджують, що вода – чиста.

Щоб танкер більше не забруднював Чорне море, власник провів герметизацію люків. Також поверхню води між судном і бонами очистили сорбентом "Еконадін", який застосовується для оперативної ліквідації розливів,

– розповіла Мерило.

Що відомо про аварію танкера Delfi

21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови.

Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.

21 червня з танкера стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води.

26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.



21 червня з танкера стався витік нафтопродуктів / Фото "Думська"