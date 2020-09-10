Геть із пляжу: танкер Delfi прибрали з одеського узбережжя – фото, відео
Танкер Delfi 10 вересня таки відбуксували з одеського пляжу "Дельфін". Тут судно пробуло з листопада 2019 року.
Напередодні підняття танкера ускладнив шторм
Операція підняття танкера звершилась успішно. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці.
Напередодні Підняття Delfi в Одесі: на заваді став шторм, але Криклій каже, що "зради нема"
Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо,
– написав урядовець.
Про деталі операції розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Очільник Ода зазначив, що траснпортування танкеру розпочалось ще на світанку 10 вересня. Для цього використовували плавкран та буксири.
Танкер відтранспортують до Чорноморська
Протягом кількох годин судно перевезуть до порту Чорноморська. Куций зазначив, що фахівці приватних компаній та держслужб працювали цілодобово, аби нарешті забрати Delfi з узбережжя Одеси.
Зазначимо, що 9 вересня забрати танкер не змогли через негоду: поблизу Одеси піднявся сильний шторм. А для того, аби забрати танкер необхідний був штиль.
Танкер піднімали з допомогою плавкранів / Фото з фейсбуку Максима Куцого
Танкер перевезуть до Чорноморська / Фото з фейсбуку Максима Куцого
Головне про операцію з підняття Delfi:
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси у листопаді 2019 року.
- Внаслідок затоплення, з судна стався витік нафтопродуктів. Згодом витік палива продовжувався кілька разів.
- Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020 року, але не зробив цього. Згодом терміни підняття судна кілька разів продовжували.
- Врешті 26 серпня буксири вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.
- 27 липня операцію з підняття танкера передали Адміністрації морських портів України.
- З 11 серпня операцією зайнялась компанія "Краншип".
- 7 вересня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкера Delfi.