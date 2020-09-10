Танкер Delfi 10 вересня таки відбуксували з одеського пляжу "Дельфін". Тут судно пробуло з листопада 2019 року.

Напередодні підняття танкера ускладнив шторм

Операція підняття танкера звершилась успішно. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці.

Напередодні Підняття Delfi в Одесі: на заваді став шторм, але Криклій каже, що "зради нема"

Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо,

– написав урядовець.

Про деталі операції розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Очільник Ода зазначив, що траснпортування танкеру розпочалось ще на світанку 10 вересня. Для цього використовували плавкран та буксири.

Танкер відтранспортують до Чорноморська

Протягом кількох годин судно перевезуть до порту Чорноморська. Куций зазначив, що фахівці приватних компаній та держслужб працювали цілодобово, аби нарешті забрати Delfi з узбережжя Одеси.

Зазначимо, що 9 вересня забрати танкер не змогли через негоду: поблизу Одеси піднявся сильний шторм. А для того, аби забрати танкер необхідний був штиль.

Зверніть увагу! 4 вересня через роботи з підняття танкера в Чорне море знову стався витік нафтопродуктів.



Танкер піднімали з допомогою плавкранів / Фото з фейсбуку Максима Куцого



Танкер перевезуть до Чорноморська / Фото з фейсбуку Максима Куцого

Головне про операцію з підняття Delfi: