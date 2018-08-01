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Танці з зірками 2018: Мішель Андраде станцювала запальне латино для ролика

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Танці з зірками 2018: учасники 2 сезону Танці з зірками
Танці з зірками 2018: учасники 2 сезону Танці з зірками / Фото з вільних джерел

Відома співачка з творчої команди Потапа – Мішель Андраде – взяла участь у #танціззіркамиchallenge. Вокалістка записала романтичне відео, в якому станцювала запальне латино.

Шоу-бізнес продовжує вражати танцювальна лихоманка. Вокалісти, спортсмени та актори один за одним погоджуються на участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Однак роблять це оригінально, записуючи відео та передаючи естафету іншому.

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Після спокусливого ролика Павла Вишнякова виклик прийняла романтична Мішель Андраде. Дівчина станцювала запальне латино та говорила у ролику іспанською мовою.

Amigos, робіть музику голосніше, бо я приймаю #танціззіркаміchallenge від Павла Вишнякова. В моїй душі сплелися ритми гарячої латини і українського гопака, і я рада, що зможу ділитися своїми емоціями з глядачами на головному паркеті країни,
– написала Мішель Андраде. 

Наприкінці ролика співачка передала естафету ресторатору Миколі Тищенко, який наразі не відреагував на виклик. 

 

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує цієї осені на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська та Павло Вишняков.

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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