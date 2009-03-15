Танцюють всі!

Розкішні дами у вечірніх сукнях та вишукані кавалери у смокінгах - у столиці прогриміла чи не головна світська подія року - щорічний Віденський бал.

За традицією захід відбувся у Національній опері Україні. Щоправда, навіть тут криза далася в знаки - не було традиційного фуршету, та й, за словами самих гостей свята, четвертий Віденський бал відвідало менше представників вітчизняного бомонду, аніж планувалося - трохи більше тисячі українців.Яна Клочкова (спортсменка): “Цікаво просто. От, якщо проводитися - чом би не прийняти в цьому участі і просто отримати массу гарного настрою, позитивного”.Альона Вінницька (співачка): “Поки що враження найкращі, тому що дуже багато красивих жінок в красивих платтях,все чоловіка в смокінгах - не щодня побачиш таке свято. От і ще хочеться насолодитися програмою, що ж готує нам цей Віденський бал,що буде ще цікавого”.А цікавого було достатньо. На відміну від попереднього балу, цьогорічний відкривав концерт зірок української естради. У їхньому виконанні - світові хіти та популярні класичні твори. Втім, повністю відмовлятися від традицій віденського балу не стали. Під головуванням танцмейстера Григорія Чапкіса танцювальний вечір у Національній опері розпочали 24 пари дебютантів.Анастасія Каменська (дебютантка Віденського балу): “Нас Чапкис готував, було 8 уроків, і сьогодні ми відкриваємо бал полонезом. Він чудово розказує,просто на льоту все схоплюєш. Таке відчуття, що я потрапила в казку і чекаю дива сьогодні”.Григорій Чапкіс (танцмейстер віденського балу): “На відміну від минулих років, вони танцювали полонез, відкривали бал. Сьогодні вони танцюють полонез-відкривають бал і за тиждень я ще встиг підготувати невелику програму танців, яку вони, в імпровізації, танцюватимуть в залі”.Організатори наголошують - головна мета заходу не просто зустріч багатих та популярних, а доброчинність. Відтак, кошти, зібрані від продажу квитків, вартість яких, до речі, сягала 2 тисяч гривень, підуть на благодійні акції. Однак, придбаний квиток ще не перепустка – обов’язкова умова віденського балу - дотримання суворого дрес-коду.Олексій Дівєєв-Церковний (ноумен): “Коли чотири роки назад приходили на цей бал в смокінгу, то відчував себе не затишно, тому що всього 5 чоловік були одягнені по дрес-коду,а зараз, коли дивишся на тих п'ятеро,які прийшли не з метеликом, не в смокінгу, то розумієш, що ми нарешті залучаємося”.До самого ранку гості вишуканого і недешевого свята мали чудову нагоду попрактикуватися у європейських та латиноамериканських танцях. Адже у програмі балу близько 70 танцювальних мелодій, серед яких - віденський та повільний вальси, фокстрот, танго та навіть румба і ча-ча-ча.