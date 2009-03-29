Середина XVI століття. Велике Польське Князівство на порозі розквіту своєї могутності.

Вогнем та мечем польська шляхта підкорює українські землі, насаджуючи всюди свій лад. Землі захоплюють разом з людьми, вільних селян перетворюють на рабів. Та непокірні стікаються з усіх усюд в низини Дніпра. Запоріжжя стає центром козацьких вольностей і головним болем великої імперії. Вчорашні раби стають тут господарями долі усього народу. В центрі історії - козак Тарас Бульба. Він має двох синів - гордість запорізького війська - молодшого Андрія та старшого Остапа. В боях не було їм рівних, та один з них орав собі іншу долю - відрікся батька, брата та Батьківщини заради польської панночки. Іншого ж, що лишився вірний ідеалам, поляки впіймали та публічно стратили. Вбитий горем старий Тарас тепер бажає тільки помсти. Режисер фільму Володимир Бортко. Зйомки проходили протягом року у мальовничих куточках України, Польщі та Росії - Санкт-Петербурзі, Кам’янці-Подільському, Варшаві, Києві, Хортиці. В ролях Богдан Ступка, Ігор Петренко, Володимир Вдовиченков, Магда Мельцаж, Михайло Боярский, Ада Роговцева. Бюджет фільму - 16 мільйонів доларів. В прокаті історична драма з 2 квітня.