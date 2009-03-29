18:43
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Фільм дня
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Тарас Бульба"

Фільм дня 12:28, 29 березня 2009 397

Середина XVI століття. Велике Польське Князівство на порозі розквіту своєї могутності.

Вогнем та мечем польська шляхта підкорює українські землі, насаджуючи всюди свій лад. Землі захоплюють разом з людьми, вільних селян перетворюють на рабів. Та непокірні стікаються з усіх усюд в низини Дніпра. Запоріжжя стає центром козацьких вольностей і головним болем великої імперії. Вчорашні раби стають тут господарями долі усього народу. В центрі історії - козак Тарас Бульба. Він має двох синів - гордість запорізького війська - молодшого Андрія та старшого Остапа. В боях не було їм рівних, та один з них орав собі іншу долю - відрікся батька, брата та Батьківщини заради польської панночки. Іншого ж, що лишився вірний ідеалам, поляки впіймали та публічно стратили. Вбитий горем старий Тарас тепер бажає тільки помсти. Режисер фільму Володимир Бортко. Зйомки проходили протягом року у мальовничих куточках України, Польщі та Росії - Санкт-Петербурзі, Кам’янці-Подільському, Варшаві, Києві, Хортиці. В ролях Богдан Ступка, Ігор Петренко, Володимир Вдовиченков, Магда Мельцаж, Михайло Боярский, Ада Роговцева. Бюджет фільму - 16 мільйонів доларів. В прокаті історична драма з 2 квітня. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 295
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
181
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
790
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
873
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 513
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук