Історичний епос, драма цілого народу, закута в стосунки однієї родини.

На українські екрани вийшов новий фільм Володимира Бортка "Тарас Бульба". У своєму рідному місті, Києві, режисер особисто представив стрічку публіці і поділився своїми враженнями про роботу над доволі складним твором Миколи Гоголя.Володимир Бортко (режисер): "Повість називається "Тарас Бульба. Не Остап, не Андрій, не панночка, не батько панночки, не козак Шило, а називається "Тарас Бульба". Чому? Це моноповість, як і монофільм. Це повість про одну людину, і фільм про одну людину, в якій втілена душа народу, що живе у дуже складний час".Прем’єру фільму відвідала й знімальна група - актор Лесь Танюк, знайомий з Бортко вже протягом кількох десятків років та Остап Ступка, який виконав у фільмі не центральну, втім, досить яскраву роль. Участь у фільмі такого ґатунку, кажуть актори, стала дня них подарунком долі.Лесь Танюк (актор): "Було отаке бажання притулитися до Гоголя, притулитися до Тараса Бульби, до цієї теми великої і до тої знімальної групи, яка це робила. Щоб це була не просто правда, а жорстока, жорстка правда, без піддавків, щоб все було так, як в житті".Остап Ступка (актор): "Коли йде фінальний бій - в грязюці, в багнюці, в дощ, ти стоїш мокрий до нитки, ти щойно був під копитами коней - і думаєш, це ж такий клас, оце - справжнє кіно".Виконавець головної ролі Богдан Ступка, імовірно, уникаючи пильної уваги численних мас-медіа, офіційне представлення фільму пропустив і завітав вже на неформальну його частину. Хоча, за словами Володимира Бортка, саме під нього і створювалась роль у новому фільмі.Володимир Бортко (режисер): "Ми бачимо перед собою великого європейського актора, якому треба зіграти цю роль. І не дати зіграти великому артисту дуже значиму роль, було б злочином з нашого боку. Ми дали йому цю можливість, і він зробив це блискуче".Втім, не масові батальні зйомки, майстерний грим, пропрацьовані до дрібниць костюми та, без перебільшення, чудова акторська гра турбувала більшість представників ЗМІ - а історична достовірність, вирішення мовного питання та україно-російське походження самої історії "Тараса Бульби". Втім, Бортко, гідно вислуховував усі закиди на свою адресу.Володимир Бортко (режисер): "Тарас Бульба" потрапляє і до вас, і до нас, і викликає всюди неоднозначну реакцію. Так це добре, це чудово, більше людей подивиться. А після цього візьмуть книгу і почитають, а що ж там було насправді. Це буде найбільша перемога".Історична драма вже в кінотеатрах по всій Україні.