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"Тарас Бульба"

Фільм дня 14:46, 5 квітня 2009 372

Події фільму розгортаються у XVI ст.

Середина XVI ст. Велике Польське Князівство на порозі свого "золотого часу", розквіту своєї могутності. Вогнем та мечем польська шляхта підкорює українські землі, насаджуючи всюди свій лад. Землі захоплюють разом з людьми, вільних селян перетворюють на рабів. Та непокірні стікаються з усіх-усюд в низини Дніпра. Запоріжжя стає центром козацьких вольностей і головним болем великої імперії. Вчорашні раби стають тут господарями долі усього народу.В центрі історії - козак Тарас Бульба. Він має двох синів - гордість запорізького війська - молодшого Андрія та старшого Остапа. В боях не було їм рівних, та один з них обрав собі іншу долю - відрікся батька, брата та Батьківщини заради польської панночки. Іншого ж, який лишився вірний ідеалам, поляки впіймали та публічно стратили. Вбитий горем старий Тарас тепер бажає тільки помсти.Режисер фільму Володимир Бортко. Зйомки проходили протягом року у мальовничих куточках України, Польщі та Росії - Санкт-Пертербурзі, Кам’янці-Подільському, Варшаві, Києві та на Хортиці. В ролях Богдан Ступка, Ігор Петренко, Магда Мельцаж, Михайло Боярский, Ада Роговцева. Бюджет фільму - 16 мільйонів доларів. Прем’єра картини в Україні відбудеться 2 квітня - у дні святкування 200-річчя від дня народження автора "Траса Бульби" - письменника Миколи Гоголя.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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