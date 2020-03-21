Тарифи на холодну воду у березні 2020: скільки заплатять українці

Тарифи на холодну воду – різні у всіх областях України. Нещодавно ціни підняли. Ми зібрали для вас тарифи в різних містах України та вияснили як формується ціна.

У березні українці заплатять більше за спожиту холодну воду, ніж у попередні місяці, оскільки 5 лютого тарифи збільшили у всіх містах в середньому на 20-30%.

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Скільки заплатять українці в березні?

На карті ми вивели ціни для населення адміністративних центрів областей України. В одній області зазвичай працює одна компанія і відповідно тарифи на воду в межах таких областей однакові. Найбільше платять у Кіровоградській області, натомість найдешевше вода обходиться мешканцям Чернівецької області.

Зазначимо, що мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Львівської, Полтавської, Хмельницької та Черкаської областей обслуговують кілька компаній на область. А тому тарифи на карті актуальні лише для адміністративних центрів цих областей та населених пунктів, які обслуговує та сама компанія. Якщо вам постачає воду інша компанія, то з її тарифами ви можете ознайомитися на сайті НКРЕКП.

Чому ціна в містах України різна?Тариф на воду встановлює не місцева влада, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Комісія бачить доцільність у такій відмінності цін, зважаючи на різні обставини в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію та інші показники.

Як формується тариф на воду?

Українці платять не так за саму воду, як за супутні витрати при її постачанні. В структурі тарифу чільні місця займають оплата праці та плата за електроенергію підприємств. А сама вартість води становить лише трохи більше 5% від тарифу.

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Детальніше, за що ми платимо, дивіться на діаграмах.

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