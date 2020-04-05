Тарифи на газ у квітні 2020: скільки заплатять українці

"Нафтогаз" назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення. Ми дізналися, як формується сума, яку українці отримають в платіжках у квітні.

У квітні українцям прийдуть дві платіжки за газ. Одна за об'єм спожитого газу у березні, а інша за транспортування газу у квітні.

Скільки заплатять українці?

Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 4,33 гривні за кубометр спожитого газу.

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У березні українці заплатили за спожитий у лютому газ за тарифом 5 гривень за кубометр. Це на 13,5% дорожче за ціну у квітневих платіжках.

Як визначається тариф за спожитий газ?Ціну встановлює "Нафтогаз" щомісяця, але вона не може бути нижча за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України. Таким чином до оптової ціни додають ПДВ, націнку газзбутів і "Укртрансгазу".

Ціна в другій платіжці, тобто за транспортування відрізняється в різних областях та навіть районах області. У березні найдешевше платитимуть у Києві – 0,34 гривні за кубометр газу, а найдорожче у частині Львівської області – 2,39 гривні.

Як визначається тариф за транспортування газу?Транспортування в різних містах обходиться по-різному. Що менше місто, то вища ціна на платіжку за розподіл газу. В селах щільність населення низька, тому собівартість транспортування зростає. Ось чому мешканці сіл та селищ, а також малих міст платитимуть найбільше. Натомість у Києві, де щільність населення найвища, ціна - найнижча.

У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,

– каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".

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Дивіться на карті скільки заплатять за транспортування газу мешканці різних міст у квітні. Цифри, актуальні на квітень, виділені синім кольором.



Тарифи на транспортування газу для населення / Інфографіка 24 каналу

Заплатять всі

Українці, які не споживали газ у березні чи квітні, все одно заплатять. Не за спожитий газ, а за його транспортування. Все через те, що для вас підрахували, скільки ви спожили за період з 1 жовтня 2018 по 31 вересня 2019. Поділили все на 12 місяців, а потім цю кількість кубометрів помножили на місцевий тариф. Так вийшла фіксована ціна за транспортування, яка не залежить від того, чи споживаєте ви зараз газ, чи ні.

Розберемо ціну на прикладі.

Припустимо, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 5000 кубометрів газу, у квітні заплатить 142 гривні за розподіл газу. Припустимо, що у березні він спожив 600 кубометрів за тарифом 4,33 гривень. Додамо ціну за спожитий газ до ціни за транспортування і у двох платіжках побачимо загальну суму 2740 гривні.

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Навіщо одну платіжку розділили на дві?Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.