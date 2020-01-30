Тарифи на опалення знизилися в Києві та 21 області

Станом на січень знизилися тарифи на тепло в Києві та ще у 21 області України. На сьогодні 143 підприємства провели перерахунок платіжок.

"Як результат – за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% менше. Проте опалювальний сезон ще триває. Тому в січні і лютому місцевій владі ще належить докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", – повідомив у телеграм-каналі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Читайте також: В Україні зросла ціна на газ у січні

Він додав, що зараз ціна на газ є нижчою, ніж в аналогічний період 2019 року.

Чому не всі українці отримали менші платіжки за тепло

Причиною може бути використання іншого виду палива, а не газу. Також багато залежить від місцевого самоврядування, адже саме воно встановлює тарифи на тепло, пояснив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального комплексу Андрій Герус.

Важливо: У 16 містах опалювальний сезон може закінчитися вже 1 лютого: причина

Зауважимо, що вартість опалення може подешевшати. Адже Україна вийде з цього опалювального сезону з надлишковими запасами газу в підземних сховищах. А це – одна з причин для менших сум у платіжках, пояснив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.