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      Тарифи на опалення знизилися в Києві та 21 області

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      Тарифи на опалення в Україні зменшились у грудні 2019 / dengi.informator.ua

      Станом на січень знизилися тарифи на тепло в Києві та ще у 21 області України. На сьогодні 143 підприємства провели перерахунок платіжок.

      "Як результат – за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% менше. Проте опалювальний сезон ще триває. Тому в січні і лютому місцевій владі ще належить докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", – повідомив у телеграм-каналі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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      Він додав, що зараз ціна на газ є нижчою, ніж в аналогічний період 2019 року.

      Чому не всі українці отримали менші платіжки за тепло

      Причиною може бути використання іншого виду палива, а не газу. Також багато залежить від місцевого самоврядування, адже саме воно встановлює тарифи на тепло, пояснив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального комплексу Андрій Герус.

      Важливо: У 16 містах опалювальний сезон може закінчитися вже 1 лютого: причина

      Зауважимо, що вартість опалення може подешевшати. Адже Україна вийде з цього опалювального сезону з надлишковими запасами газу в підземних сховищах. А це – одна з причин для менших сум у платіжках, пояснив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Опалювальний сезон Комунальні послуги Тарифи Олексій Гончарук Гроші
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