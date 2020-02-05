В Україні зросли тарифи на воду

Тарифи на водопостачання та водовідведення підвищили в Україні 4 лютого для 43 підприємств на всій території. В середньому тарифи на воду зростуть на 15 – 20% залежно від регіону.

Рішення про збільшення тарифів на воду схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), свідчить повідомлення на сайті комісії

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Тарифи на воду в Києві зросли:

на водопостачання – на 13,6% – до 11,2 гривні за 1 кубометр (без ПДВ),

на водовідведення – на 6,3% – до 7,96 гривні за 1 кубометр (без ПДВ).

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення для водоканалів України

Зауважимо, що це тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які продають воду іншим підприємствам (тобто оптові тарифи) за 1 кубометр (без ПДВ).

ТОВ "Інфокс" (філія "Інфоксводоканал") – водопостачання – 4,41 гривні, водовідведення – 3,79 гривні;

ПРАТ "АК "Київводоканал" – 4,16 гривні та 2,51 гривні;

КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради – 6,58 та 9,89;

КП "Облводоканал" ЗОР – 9,21, (-);

КП Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовідвід" – 4,05 (-);

КП "Дніпроводоканал" ДМР – 4,33 та 3,48;

КП "Новомосковськ Водоканал" – 7,77, (-);

ДМПВКГ "Дніпро-Зазідний Донбас" – 10,65, (-);

КП "Кривбасводоканал" – 5,03 та 3,13;

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" – 6,88 (-);

КП "Бахмут-Вода" – (-) та 8,44;

КП "Нікопольське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства" НМР –3,76 та 4,52;

КП "Черкасиводоканал" ЧМР – 5,02 та 4,82;

КП ПОР "Полтававодоканал" – (-) та 4,59;

РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" – (-) та 4,55;

КП "Чернівціводоканал" – 3,82, (-);

ПРАТ "Енергоресурси" – 7,36 , (-);

КП "Харківводоканал" – 5,32, 2,35;

КП "Водоканал" (Запоріжжя, код ЄДРПОУ 03327121) – 4,74 та 2,66;

ЛМКМ "Львівводоканал" – 4,99 та 1,60;

КП "Дрогобичводоканал" ДМР Львівської області – 7,47 та 2,33;

ПАТ "Азот" (Черкаси) – (-), 2,22;

АТ "Українська залізниця" – 13,06 та 9,20.

Додамо, що за даними Держстату, середній розмір платіжки за компослуги зріс за грудень на 8%. При цьому в уряді повідомили, що станом на січень знизилися тарифи на тепло в Києві та ще у 21 області України.