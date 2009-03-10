Тарифи у роумінгу

Європарламент пропонує нові тарифи на послуги мобільного зв'язку в роумінгу.

Відповідний проект Комітет з питань промисловості Європарламенту схвалив у понеділок, а голосування у сесійній залі відбудеться в другій половині квітня. Комітет, зокрема, погодився з пропозиціями Єврокомісії щодо встановлення максимальної вартості СМС-повідомлення у роумінгу на рівні 11 євроцентів (без ПДВ). Це більш ніж на половину менше, ніж середня вартість текстового повідомлення зараз.Крім того, проект директиви передбачає, що під час перебування в іншій країні ЄС користувач мобільного зв’язку має отримувати повідомлення про вартість послуги “Мобільний Інтернет” у роумінгу, щоб уникнути "цінового шоку" після отримання рахунку. Депутати також запропонували встановити максимальну вартість цієї послуги на рівні 50 євроцентів за один мегабайт, а не 1 євро, як це пропонувала Єврокомісія.Крім того, проект передбачає подальше зменшення вартості дзвінків в роумінгу з 1 липня 2010 року. Хвилина вихідного дзвінка коштуватиме максимум 40 євроцентів (без ПДВ), а вхідного - 16 євроцентів. Депутати Європарламенту також висловилися за те, щоб ці тарифи були переглянуті вже у 2012 році, а не в 2013, як це пропонувала Єврокомісія.