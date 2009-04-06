"Татові знову 17"

Заку Ефрону знову сімнадцять.

Зірка мюзиклу "Лак для волосся", який нещодавно з’явився на екранах, цього разу виконав головну роль у новому фільмі Барра Стірса. Персонаж Ефрона, Майк О`Доннел, одного дня прокидається 17-тирічним підлітком. Батько двох дітей, звісно, не має наміру відмовлятися від другого шансу та знову вступає до школи. Усе це герой робить, аби надолужити те, чого не встиг досягнути замолоду.Зак Ефрон (актор): “Є кілька речей, які я б хотів змінити у своєму житті. Проте, за більшість своїх вчинків, навіть за найбільші помилки, я жодного дня не шкодував. Адже, сьогодні я тут, щасливий і насолоджуюся життям”.За сюжетом герой Зака тужить за своєї славою баскетбольної суперзірки в школі. Та, бути ззовні 17-тирічним не завжди означає, що в душі ти й досі тінейджер. Чого ж навчить друга молодість персонажа Ефрона можна буде побачити на широких екранах вже незабаром.