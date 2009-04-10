Що потрібно для хорошої комедії - дотепний сюжет та хороші актори.

Хоча в основі нової комедійної стрічки "Татові знову 17" лежить досить банальний сюжетний прийом, це аж ніяк не зашкодить глядачам добре посміятися та весело провести час. Головного героя фільму - старшого чоловіка Майка О'Доннела, який чудесним чином повертається у свої 17, зіграв двадцятиоднорічний красунчик Зак Ефрон - зірка таких музичних стрічок як "Шкільний мюзикл" чи "Лак для волосся".Зак Ефрон (актор): "Так, переді мною стояло серйозне завдання. Я думаю, найшвидше можна вирости якраз виконуючи роль 35-річного чоловіка. Саме це мені й було потрібно - новий виклик, щось захоплююче та оригінальне." Майк О'Доннел не дуже задоволений своїм життям. Він розлучився з дружиною і тимчасово живе у приятеля. Кар'єрні справи просуваються зі скрипом, точніше ніяк не просуваються. Відносини із дітьми теж склалися не найкращим чином. Аж раптом, випадкова зустріч із готельним швейцаром радикально змінює усю ситуацію. Майк знову стає 17-річним хлопцем, хоча і залишається в теперішньому часі. Зак Ефрон (актор): "Головному герою фільму 37 років. Він раптом розуміє, що упродовж свого життя досягнув дуже мало речей. Однак, коли він переноситься знову у 17 років, він усвідомлює, що насправді його життя було прекрасним, він хороший батько, у нього була чудова сім'я і він хоче повернути все це назад." Для Зака Ефрона комедія "Татові знову 17" стала нагодою спробувати свої сили у серйозному не музичному проекті. Загалом, до своєї популярності актор ставиться нормально. Зак Ефрон (актор): "Можна сказати, що я живу подвійним життям. Є Зак, який стоїть перед камерою, і Зак, який живе простим життям. Однак, як на мене, це цілком нормально. Мені цікаво бути і таким, і таким. Я дуже вдячний усім моїм фанам, усім хто захоплюється мною, тому мені ніколи не важко посміхатися їм чи позувати перед об'єктивом." На екрани українських кінотеатрів комедійна стрічка "Татові знову 17" вийде на початку літа - 4 червня.