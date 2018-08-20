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Tayanna заспівала пісню з рідним братом: чарівне відео

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Tayanna заспівала з рідним братом
Tayanna заспівала з рідним братом / Фото із соцмереж

Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, опублікувала чарівне відео у своєму блозі. На кадрах видно, як вокалістка виконує пісню зі своїм рідним братом.

Tayanna – одна з небагатьох учасниць українського шоу-бізнесу, яка рідко говорить про своїх близьких родичів. Мабуть, так співачка намагається їх вберегти від надмірної уваги громадськості та ЗМІ.

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Проте інколи зірка не може втриматись від публікації кадрів з сімейного дозвілля. Так, на її сторінці в Instagram з'явилось миле відео, в якому Тетяна Решетняк виконала англомовну пісню зі своїм рідним братом Мішою Марвіним. При цьому зірка награла мелодію на синтезаторі.

В дитинстві завжди співали разом,
– поділилась Tayanna.

 

В дитинстві завжди співали разом ️️️ #сімя #брат #родина @misha_marvin

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

Варто зазначити, що Тетяна Решетняк дуже подібна до свого брата, що вже відзначили користувачі мережі. Міша Марвін теж займається музикою та часто виступає в Росії, що підтверджує і гастрольна афіша співака. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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