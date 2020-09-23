Символ воєнної звитяги – Хотинська фортеця із 600-літньою історією. Вона витримала безліч загарбницьких штурмів.

Підвал з тортурами, середньовічна і досі чинна криниця, вежа смертників, виграна найбільша битва у Східній Європі – що з цікаво приховує у собі фортеця, розташована за 60 кілометрів від Чернівців. Детальніше про це читайте у сюжеті журналістів 24 каналу.

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Одне із чудес України

Ще у 10-му столітті там був Хотинський форт, який побудував князь Володимиром. А через 300 років на цьому місці почали споруджувати фортецю. Зараз цей архітектурний ансамбль визнали одним з чудес України.



Хотинська фортеця / Фото "ТамТур"

Від Києва до Хотина – 460 кілометрів, від Кам'янця-Подільського – 30 кілометрів, від Чернівців – 60 кілометрів. Фортецю видно здалеку, її масштаби вражають. Тут знімали такі фільми:

"Тарас Бульба",

"Захар Беркут",

"Балада про доблесного лицаря Айвенго",

"Три мушкетери".

На подвір'ї замку розташована казарма, церква та криниця.



Подвір'я Хотинської фортеці / Фото "Яскраве сонце"

Зі східного боку височіє Східна вежа або "вежа смертників". Міфи породили моторошні історії, які так і не підтверджені документально. Кажуть, свого часу в одній зі споруд замкового комплексу були навіть знамениті турецькі лазні з басейном. Принаймні археологи знайшли рештки керамічних труб для водовідведення та каналізації.

Битва на чолі з Сагайдачним

У 1621 році під стінами фортеці відбулась одна з найбільших битв Східної Європи. Бій на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним став символом козацької звитяги. Бились 150 тисяч яничарів проти 70 тисяч польських вояків з козаками. Згодом Османська імперія програла.

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За рік фортецю зазвичай відвідує до 100 тисяч туристів. Та через карантин – стежки починають заростати.