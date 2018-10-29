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      Тайсон може зіграти проти "Динамо": гравець провів перше тренування у загальній групі

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      "Шахтар" з капітаном готується до гри "Динамо", яка відбудеться 3 листопада. Бразилець Тайсон провів перше тренування в загальній групі гірників після травми.

      А от інший лідер команди Паулу Фонсеки Марлос поки працює за індивідуальною програмою.

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      Тайсон провів перше тренування у загальній групі
      Тайсон провів перше тренування у загальній групі

      На цьому тижні "Шахтар" проведе два матчі. 31 жовтня чинний чемпіон вдома прийме "Олімпік" в межах Кубка України. А вже третього листопада в Харкові зустрінеться з "Динамо". Відтак, найімовірніше Тайсон зможе допомогти "Шахтарю" в центральному матчі другого кола першого етапу чемпіонату України.

      Нагадаємо, що Тайсон отримав пошкодження в матчі із "Зорею" (1:1) в 11-му турі української Прем'єр-ліги. Травма була викликана небезпечним підкатом з боку хавбека луганчан Ігоря Харатіна. Півзахисник потрапив шипами в коліно бразильцю.

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      Теги: Спорт Шахтар Футбол
      Джерело: 24 канал
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