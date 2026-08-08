В первой половине 2026 года на долю Apple пришлось 65 процентов мирового рынка премиальных смартфонов. Речь идет об устройствах, розничная цена которых составляет не менее 600 долларов. Об этом пишет Mobilesyrup.

Как Apple удалось захватить большую часть премиум-рынка?

Такие данные приводит Counterpoint Research в своем отчете Handset Model Sales Tracker, который отслеживает продажи смартфонов в различных ценовых категориях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля Apple в этом сегменте увеличилась на 9 процентов. Основным фактором такого результата исследователи называют базовую модель iPhone 17. Это важный момент для Apple, ведь компания смогла укрепить свои позиции не только благодаря самым дорогим моделям своей линейки. Именно более доступная версия флагманского смартфона помогла производителю привлечь больше покупателей в категории дорогих устройств.

При этом весь премиальный сегмент смартфонов также продемонстрировал положительную динамику. По данным Counterpoint Research, глобальные продажи таких моделей в первой половине 2026 года выросли на 5 процентов в годовом исчислении.

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Apple до сих пор не вернулась к рекорду 2022 года

Несмотря на доминирование Apple, нынешний показатель не является историческим максимумом компании.

В 2022 году Apple контролировала 74 процента мирового премиального рынка смартфонов. Таким образом, нынешние 65 процентов остаются ниже результата четырехлетней давности.

Основной причиной снижения доли исследователи называют усиление конкуренции в Китае. Местные производители активно развивают сегмент дорогих смартфонов и предлагают покупателям все больше моделей, способных конкурировать с iPhone в премиальном сегменте.

В частности, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo наращивают присутствие среди дорогих устройств. Их продукция позволяет части китайских покупателей оставаться в экосистемах местных брендов вместо перехода на смартфоны Apple.

Это особенно важно для Apple, поскольку Китай остается одним из ключевых рынков для производителя. Усиление местных конкурентов напрямую влияет на возможность компании повторить показатели, которые она демонстрировала несколько лет назад.

Почему покупатели чаще выбирают дорогие смартфоны?

Рост продаж премиальных моделей происходит на фоне постепенного сокращения ценовой разницы между средним и дорогим сегментами.

Counterpoint Research отмечает, что разрыв между смартфонами средней ценовой категории и премиальными моделями сокращается. Почему покупателям становится проще оправдать дополнительные расходы на флагманское устройство.

Другими словами, если разница в стоимости между хорошим смартфоном среднего класса и флагманом становится меньше, часть потребителей отдает предпочтение более дорогой модели. Это стимулирует весь премиальный сегмент, а не только отдельные бренды.

Для Apple такая тенденция особенно выгодна. Компания занимает сильные позиции именно в верхней части рынка, поэтому увеличение числа покупателей, готовых потратить не менее 600 долларов на смартфон, создает благоприятные условия для роста продаж iPhone.

Что еще может конкурировать с Apple?

Ближайшим конкурентом Apple в премиальном сегменте остается Samsung. По данным исследования, южнокорейская компания занимает второе место, но ее доля значительно меньше – 19 процентов мирового премиального рынка.

Таким образом, между двумя крупнейшими игроками сохраняется огромный разрыв. Apple контролирует 65 процентов сегмента, тогда как на долю Samsung приходится 19 процентов. В то же время ситуация на разных рынках различается. Если в глобальном масштабе у Apple огромное преимущество, то в Китае конкуренция значительно жестче из-за активности Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Для Apple это означает, что удержание нынешней доли премиального сегмента будет зависеть не только от успеха новых поколений iPhone, но и от способности компании противостоять местным производителям в ключевых регионах.

Пока что тенденция остается благоприятной для Apple. Компания увеличила свою долю премиального рынка на 9 процентов в годовом исчислении, а общие продажи дорогих смартфонов также продолжают расти. При этом главным драйвером результата Apple на этот раз стала именно базовая версия iPhone 17.