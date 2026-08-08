У першій половині 2026 року на Apple припало 65 відсотків світового ринку преміальних смартфонів. Йдеться про пристрої, роздрібна ціна яких становить щонайменше 600 доларів. Про це пише Mobilesyrup.

Як Apple вдалося захопити більшу частину преміум-ринку?

Такі дані наводить Counterpoint Research у своєму Handset Model Sales Tracker, який відстежує продажі смартфонів у різних цінових категоріях.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року частка Apple у цьому сегменті збільшилася на 9 відсотків. Основним чинником такого результату дослідники називають базову модель iPhone 17. Це важливий момент для Apple, адже компанія змогла збільшити присутність не лише завдяки найдорожчим моделям своєї лінійки. Саме доступніша версія флагманського смартфона допомогла виробнику залучити більше покупців у категорії дорогих пристроїв.

При цьому весь преміальний сегмент смартфонів також продемонстрував позитивну динаміку. За даними Counterpoint Research, глобальні продажі таких моделей у першій половині 2026 року збільшилися на 5 відсотків у річному вимірі.

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Apple все ще не повернулася до рекорду 2022 року

Попри домінування Apple, нинішній показник не є історичним максимумом компанії.

У 2022 році Apple контролювала 74 відсотки світового преміального ринку смартфонів. Таким чином, нинішні 65 відсотків залишаються нижчими за результат чотирирічної давнини.

Основною причиною зниження частки дослідники називають посилення конкуренції в Китаї. Місцеві виробники активно розвивають дорогі смартфони та пропонують покупцям дедалі більше моделей, здатних конкурувати з iPhone у преміальному сегменті.

Зокрема, Huawei, Xiaomi, Oppo та Vivo нарощують присутність серед дорогих пристроїв. Їхня продукція дозволяє частині китайських покупців залишатися в екосистемах місцевих брендів замість переходу на смартфони Apple.

Це особливо важливо для Apple, оскільки Китай залишається одним із ключових ринків для виробника. Посилення місцевих конкурентів безпосередньо впливає на можливість компанії повторити показники, які вона демонструвала кілька років тому.

Чому покупці частіше обирають дорогі смартфони?

Зростання продажів преміальних моделей відбувається на тлі поступового скорочення цінової різниці між середнім і дорогим сегментами.

Counterpoint Research зазначає, що розрив між середньоціновими та преміальними смартфонами зменшується. Через це покупцям стає простіше виправдати додаткові витрати на флагманський пристрій.

Іншими словами, якщо різниця у вартості між хорошим смартфоном середнього класу та флагманом стає меншою, частина споживачів віддає перевагу дорожчій моделі. Це стимулює весь преміальний сегмент, а не лише окремі бренди.

Для Apple така тенденція особливо вигідна. Компанія має сильні позиції саме у верхній частині ринку, тому збільшення кількості покупців, готових витрачати щонайменше 600 доларів на смартфон, створює сприятливі умови для зростання продажів iPhone.

Хто ще може конкурувати з Apple?

Найближчим конкурентом Apple у преміальному сегменті залишається Samsung. За даними дослідження, південнокорейська компанія посідає друге місце, але її частка значно менша – 19 відсотків світового преміального ринку.

Таким чином, між двома найбільшими гравцями залишається величезний розрив. Apple контролює 65 відсотків сегмента, тоді як Samsung має 19 відсотків. Водночас ситуація на різних ринках відрізняється. Якщо глобально Apple має величезну перевагу, то в Китаї конкуренція значно жорсткіша через активність Huawei, Xiaomi, Oppo та Vivo.

Для Apple це означає, що утримання нинішньої частки преміального сегмента залежатиме не лише від успіху нових поколінь iPhone, а й від здатності компанії протистояти місцевим виробникам у ключових регіонах.

Поки що тенденція залишається сприятливою для Apple. Компанія збільшила свою частку преміального ринку на 9 відсотків у річному вимірі, а загальні продажі дорогих смартфонів також продовжують зростати. При цьому головним драйвером результату Apple цього разу стала саме базова версія iPhone 17.