То есть речь идет о гаджетах, которые имеют большой и четкий экран, не самое мощное, но качественное железо и сборку, что выдерживает регулярную эксплуатацию, отмечает 24 Канал. В подборке сегодня рассмотрим 5 планшетов, которые обладают этими характеристиками.

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Все они по-своему крутые и имеют определенные особенности, которые расширяют их назначение. В то же время каждый из них примерно одинаково хорошо справится с задачей быть семейным медиацентром. В подборке собрали: Oscal Pad 18, Redmi Pad SE, Honor Pad X9, второе поколение Lenovo Tab P11 и OPPO Pad Neo 11.

Подробнее о каждом из них – далее в материале.

Oscal Pad 18

Стильный планшет по доступной цене / Oscal

Начнем с наиболее доступного варианта, на который максимально часто обращают внимание пользователи. Это Oscal Pad 18 стоимостью около 6 000 гривен – модель хитрая, поскольку имеет четкий акцент на медиасоставляющей.

Аудиосистема состоит из четырех динамиков. Система на чипе Unisoc Tiger T616 имеет встроенное видеоядро ARM Mali-G57, поддерживающее аппаратный декодинг всех популярных видеоформатов, включая AV1.

Планшет имеет сертификацию Widevine L1 – наиболее актуальную из возможных, и не будет получать ограничения в разрешении на стриминг видеофайлов, как это гарантированно будет у более мощных, но менее актуальных планшетов. Дополнительно стоит упомянуть про аккумулятор емкостью 8 800 миллиампер в час, и расширенный комплект поставки – со стилусом, зарядным устройством, подставкой и защитным стеклом на дисплей.

Из других интересностей отметим 8 гигабайтов оперативной памяти с возможностью удвоения, путем использования ПЗУ, 256 гигабайтов постоянного накопителя с поддержкой карт microSD, поддержку SIM-карт и 4G-соединения, а также Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS и Android 13. И не следует забывать, что в Oscal есть отдельный десктоп-режим с поддержкой клавиатуры.

Главным минусом можно считать отсутствие высокой частоты обновления – это единственное устройство в подборке с 60-герцовым дисплеем. Что, впрочем, на потребление видео никак не повлияет, потому что сам дисплей 11-дюймовый IPS FHD+.

Redmi Pad SE

Модель содержит полезную технологию Low Blue Light / Фото Xiaomi

Redmi Pad SE благодаря SoC Snapdragon 680 4G позволит играть в большее количество игр. Дисплей 90 герц делает просмотр документов и новостей в соцсетях удобным и приятным. Еще одним преимуществом модели является технология Low Blue Light, которая ощутимо уменьшает нагрузку на глаза пользователей.

Встроенная память – 128 и 256 гигабайт, оперативная – от 4 до 8 гигабайт. Стоит заметить, что аккумулятор, емкостью 8000 миллиампер в час, заряжается на скорости всего 10 ватт. Нет поддержки SIM-карт, GPS.

Корпус модели – металлический, обе камеры, основная и фронтальная – 8-мегапиксельные. Поддерживает Wi-Fi 5 и Android 13. Стоимость планшета начинается с 7 500 гривен.

Honor Pad X9



Модель имеет удобный и стильный дисплей / Фото Honor

Сильная сторона этого планшета – его дисплей. 10-дюймовый Honor Pad X9 является 120-герцовым и имеет Super Clear TFT, 2000 х 1200 пикселей. Дизайн – изящный, рамки – тонкие, эргономика – приятная. Имеется система на чипе Qualcomm Snapdragon 685 со встроенным видеоядром Adreno 610.

Вместительность памяти – 4 гигабайта ОЗУ и 128 гигабайтов постоянного накопителя. Android тут хоть и 13, но не фирменный от Huawei, не HarmonyOS, а MagicUI. Камеры – две по 5 мегапикселей, аккумулятор ёмкостью 7250 миллиампер в час. Зарядка быстрая – 22,5 ватта, GPS есть только в версии с 4G.

OPPO Pad Neo 11 6/128GB



OPPO Pad Neo 11 6/128GB – планшет с металлическим корпусом, в котором есть все необходимое / Фото click.ua

Планшет OPPO Pad Neo 11 6/128GB сочетает в себе едва ли не все лучшее из всех представленных в подборке вариантов, имея при этом достаточно высокую цену, – около 12 000 гривен. У него замечательный 11,4-дюймовый 2,4К дисплей с частотой обновления 90 Гц, яркость до 400 Нит, есть сертификация TÜV Rheinland против синего света.

Планшет работает на MediaTek Helio G99, имеет 6 гигабайтов оперативной и 128 гигабайтов постоянной памяти, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, две 8-мегапиксельные камеры. Также он поддерживает 4G LTE и Communication Sharing, GPS и Dolby Atmos. Емкость аккумулятора на 8 000 мАч достаточно для почти 15 часов видеоконтента, а скорость зарядки комплектным блоком питания – рекордная для подборки и составляет 33 Ватт по стандарту SuperVOOC.

Lenovo Tab M11



Модель имеет хорошую защиту от пыли и воды / Фото Lenovo

Самый дорогой в подборке – планшет Lenovo Tab M11 второго поколения, который представлен в нескольких вариантах – с LTE и без, а также подвиды с присутствующим и отсутствующим стилусом.

Для примера возьмем наиболее прокачанный вариант – с поддержкой 4G и стилуса. Планшет в целом оправдывает свою цену, в частности, 120-герцовым 2К-дисплеем, поддержкой Wi-Fi 6E и удобной работой с клавиатурой.

Дополнительно здесь есть 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт постоянной памяти с поддержкой расширения через слот microSD, а также гарантии обновления до Android 14. Среди других приятных характеристик – четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, 13-мегапиксельная камера с автофокусом и аккумулятор емкостью 7 700 миллиампер в час. Из "плюшек" – возможность сделать планшет беспроводным монитором для персонального компьютера через Lenovo Freestyle. Отметить стоит и сам стилус – профессиональный Precision Pen 2.