Тобто йдеться про ґаджети, які мають великий та чіткий екран, не найпотужніше, але якісне залізо та збірку, що витримує регулярну експлуатацію, зазначає 24 Канал. У добірці сьогодні розглянемо 5 планшетів, які володіють цими характеристиками.

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Всі вони по-своєму круті та мають певні особливості, які розширюють їхнє призначення. Водночас кожен з них приблизно однаково гарно впорається із задачею бути сімейним медіацентром. В переліку зібрали: Oscal Pad 18, Redmi Pad SE, Honor Pad X9, друге покоління Lenovo Tab P11 і OPPO Pad Neo 11.

Детальніше про кожен з них – далі в матеріалі.

Oscal Pad 18

Стильний планшет за доступною ціною / Oscal

Почнемо з найбільш доступного варіанту, на який максимально часто звертають увагу користувачі. Це Oscal Pad 18 вартістю близько 6 000 гривень – модель хитра, оскільки має чіткий акцент на медіаскладовій.

Аудіосистема складається з чотирьох динаміків. Система на чипі Unisoc Tiger T616 має вбудоване відеоядро ARM Mali-G57, що підтримує апаратний декодінг усіх популярних відеоформатів, включно з AV1.

Планшет має сертифікацію Widevine L1 – найбільш актуальну з можливих, і не буде отримувати обмеження в роздільній здатності на стрімінг відеофайлів, як це гарантовано буде у більш потужних, але менш актуальних планшетів. Додатково варто згадати про акумулятор місткістю 8 800 міліампер на годину, і розширений комплект поставки – зі стилусом, зарядним пристроєм, підставкою та захисним склом на дисплей.

З інших цікавинок відмітимо 8 гігабайтів оперативної пам'яті з можливістю подвоєння, шляхом використання ПЗП, 256 гігабайтів постійного накопичувача з підтримкою карт microSD, підтримку SIM-карт і 4G-з'єднання, а також Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS і Android 13. І не слід забувати, що в Oscal є окремий десктоп-режим з підтримкою клавіатури.

Головним мінусом можна вважати відсутність високої частоти оновлення – це єдиний пристрій в підбірці з 60-герцовим дисплеєм. Що, втім, на споживання відео ніяк не вплине, бо сам дисплей 11-дюймовий IPS FHD+.

Redmi Pad SE

Модель містить корисну технологію Low Blue Light / Фото Xiaomi

Redmi Pad SE завдяки SoC Snapdragon 680 4G дозволить грати в більшу кількість ігор. Дисплей 90 герців робить перегляд документів та новин в соцмережах зручним та приємним. Ще однією перевагою моделі є технологія Low Blue Light, яка відчутно зменшує навантаження на очі користувачів.

Вбудована пам'ять – 128 та 256 гігабайтів, оперативна – від 4 до 8 гігабайтів. Варто зауважити, що акумулятор, місткістю 8000 міліампер на годину, заряджається на швидкості всього 10 ватів. Немає підтримки SIM-карт, GPS.

Корпус моделі – металевий, обидві камери, основна і фронтальна – 8-мегапіксельні. Підтримує Wi-Fi 5 та Android 13. Вартість планшета починається з 7 500 гривень.

Honor Pad X9



Модель має зручний та стильний дисплей / Фото Honor

Сильна сторона цього планшета – його дисплей. 10-дюймовий Honor Pad X9 є 120-герцовим та має Super Clear TFT, 2000 х 1200 пікселів. Дизайн – витончений, рамки – тонкі, ергономіка – приємна. Наявна система на чипі Qualcomm Snapdragon 685 із вбудованим відеоядром Adreno 610.

Місткість пам'яті – 4 гігабайти ОЗП і 128 гігабайтів постійного накопичувача. Android тут хоч і 13, але не фірмовий від Huawei, не HarmonyOS, а MagicUI. Камери – дві по 5 мегапікселів, акумулятор місткістю 7250 міліампер на годину. Зарядка швидка – 22,5 вата, GPS є лише у версії з 4G.

OPPO Pad Neo 11 6/128GB



OPPO Pad Neo 11 6/128GB – планшет з металевим корпусом, в якому є усе необхідне / Фото click.ua

Планшет OPPO Pad Neo 11 6/128GB поєднує у собі ледь не все найкраще з усіх представлених у добірці варіантів, маючи при цьому досить високу ціну, – близько 12 000 гривень. У нього чудовий 11,4-дюймовий 2,4К дисплей з частотою оновлення 90 Гц, яскравість до 400 Ніт, є сертифікація TÜV Rheinland проти синього світла.

Планшет працює на MediaTek Helio G99, має 6 гігабайтів оперативної та 128 гігабайтів постійної пам’яті, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, дві 8-мегапіксельні камери. Також він підтримує 4G LTE і Communication Sharing, GPS та Dolby Atmos. Місткість акумулятора на 8 000 мАгод достатньо для майже 15 годин відеоконтенту, а швидкість зарядки комплектним блоком живлення – рекордна для підбірки та становить 33 Ватт за стандартом SuperVOOC.

Lenovo Tab M11



Модель має хороший захист від пилу та води / Фото Lenovo

Найдорожчий у підбірці – планшет Lenovo Tab M11 другого покоління, який представлений у кількох варіантах – з LTE та без, а також підвиди з присутнім та відсутнім стилусом.

Для прикладу візьмемо найбільш прокачаний варіант – з підтримкою 4G та стилуса. Планшет загалом виправдовує свою ціну, зокрема, 120-герцовим 2К-дисплеєм, підтримкою Wi-Fi 6E та зручною роботою з клавіатурою.

Додатково тут є 6 гігабайтів оперативної пам'яті, 128 гігабайтів постійної пам’яті з підтримкою розширення через слот microSD, а також гарантії оновлення до Android 14. Серед інших приємних характеристик – чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos, 13-мегапіксельна камера з автофокусом і акумулятор місткістю 7 700 міліампер на годину. З цікавинок – можливість зробити планшет бездротовим монітором для персонального компютера через Lenovo Freestyle. Відзначити варто і сам стилус – професійний Precision Pen 2.