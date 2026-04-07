Главная цель разработчиков заключалась в том, чтобы создать универсальный хаб, где молодежь могла бы не только читать документы, но и мгновенно превращать их в эффективные учебные материалы. Но есть одна проблема: сервис слишком похож на своего ближайшего конкурента, не предлагая, на первый взгляд, ничего принципиально нового, пишет TechCrunch.

Какие возможности открывает Acrobat Spaces?

Функционал новой платформы позволяет загружать широкий спектр форматов, включая PDF, текстовые документы, презентации PowerPoint, таблицы Excel, ссылки на сайты, рукописные заметки и файлы с транскрипциями.

На основе этих входных данных система способна генерировать не только обычные текстовые ответы, но и интерактивные карточки для запоминания, интеллект-карты, квизы и полноценные презентации, редактирование которых происходит через интеграцию с Adobe Express. Кроме того, пользователи могут создавать подробные учебные пособия и планы для структурирования курса обучения.

Одной из ключевых особенностей Acrobat Spaces является встроенный AI-ассистент. Он функционирует как круглосуточный репетитор, способен разъяснять сложные концепции и предоставлять четкие ответы на вопросы пользователя.



Acrobat Spaces / Фото Adobe

Важным моментом является то, что искусственный интеллект базирует свои знания исключительно на загруженных документах, не ища ничего в интернете или собственных базах данных, что существенно минимизирует риск возникновения ошибок или неточностей.

Все ответы сопровождаются интерактивными цитатами со ссылками на первоисточник, что позволяет студентам мгновенно проверить правдивость информации.

Для тех, кто предпочитает аудиоформат, платформа предлагает инновационную функцию преобразования заметок в короткие аудиоподитоги или глубокие подкасты с участием двух виртуальных ведущих. Это позволяет усваивать материал во время прогулок в университет или тренировок в спортзале.

Такой подход поддерживает различные стили обучения – от визуального до слухового, обеспечивая максимальную гибкость образовательного процесса.

Работайте вместе

Платформа также уделяет значительное внимание коллективной работе, пишет 9to5mac. Студенты могут приглашать одногруппников в общие цифровые пространства для обмена заметками, обсуждения проектов и совместного создания презентаций в режиме реального времени.

Для индивидуальных занятий предусмотрен специальный режим фокусировки, который помогает избежать отвлечения и сосредоточиться на изучении материала.



Где-то вы это уже видели

Если все эти функции вам знакомы, то это потому, что новый сервис копирует подход NotebookLM от Google. Ранее мы рассказывали о нем подробно, назвав "лучшим сервисом современности". Если Adobe не собирается предлагать ничего нового, что отличало бы ее продукт от конкурентов, то непонятно, как она планирует продвигать новинку.

Возможно, сервис будет иметь особый упор на качестве сгенерированных фотоматериалов, поскольку компания в основном специализируется именно на этом, имея в своем арсенале генератор изображений Firefly.

Как воспользоваться новинкой

Разработка продукта сопровождалась тщательным тестированием с участием около 500 студентов и активным сотрудничеством с университетскими группами из Гарварда, Беркли, Брауна, университетов Маршалла и Сан-Хосе, а также Университета Миннесоты.

Чарли Миллер, вице-президент Adobe по вопросам образования, подчеркнул, что компания стремится избавить пользователей от необходимости постоянно перемещать документы между различными сервисами, предлагая все необходимое в одном окне.

Чтобы сделать инструмент максимально доступным, Adobe разместила его на отдельном ресурсе, где начать работу можно даже без предварительной регистрации в системе.

К сожалению, новый сервис пока доступен не всем. Вы можете зайти на страницу Acrobat Student Spaces и проверить, имеете ли доступ, однако компания для большинства своих клиентов пока отмечает, что "функция пока находится на стадии закрытого бета-тестирования". Когда доступ откроется для широкого круга, пока не говорят. Также не известно, будет ли сервис доступен для всех стран сразу.