Головна мета розробників полягала в тому, щоб створити універсальний хаб, де молодь могла б не лише читати документи, а й миттєво перетворювати їх на ефективні навчальні матеріали. Але є одна проблема: сервіс аж занадто схожий на свого найближчого конкурента, не пропонуючи, на перший погляд, нічого принципово нового, пише TechCrunch.

Які можливості відкриває Acrobat Spaces?

Функціонал нової платформи дозволяє завантажувати широкий спектр форматів, включаючи PDF, текстові документи, презентації PowerPoint, таблиці Excel, посилання на сайти, рукописні замітки та файли з транскрипціями.

На основі цих вхідних даних система здатна генерувати не лише звичайні текстові відповіді, а й інтерактивні картки для запам'ятовування, інтелект-карти, квізи та повноцінні презентації, редагування яких відбувається через інтеграцію з Adobe Express. Окрім того, користувачі можуть створювати детальні навчальні посібники та плани для структурування курсу навчання.

Однією з ключових особливостей Acrobat Spaces є вбудований AI-асистент. Він функціонує як цілодобовий репетитор, здатний роз'яснювати складні концепції та надавати чіткі відповіді на запитання користувача.



Acrobat Spaces / Фото Adobe

Важливим моментом є те, що штучний інтелект базує свої знання виключно на завантажених документах, не шукаючи нічого в інтернеті чи власних базах даних, що суттєво мінімізує ризик виникнення помилок або неточностей.

Усі відповіді супроводжуються інтерактивними цитатами з посиланнями на першоджерело, що дозволяє студентам миттєво перевірити правдивість інформації.

Для тих, хто надає перевагу аудіоформату, платформа пропонує інноваційну функцію перетворення нотаток у короткі аудіопідсумки або глибокі подкасти за участю двох віртуальних ведучих. Це дозволяє засвоювати матеріал під час прогулянок до університету або тренувань у спортзалі.

Такий підхід підтримує різні стилі навчання – від візуального до слухового, забезпечуючи максимальну гнучкість освітнього процесу.

Презентація Acrobat Spaces від Adobe: дивіться відео

Працюйте разом

Платформа також приділяє значну увагу колективній роботі, пише 9to5mac. Студенти можуть запрошувати одногрупників до спільних цифрових просторів для обміну замітками, обговорення проєктів та спільного створення презентацій у режимі реального часу.

Для індивідуальних занять передбачено спеціальний режим фокусування, який допомагає уникнути відволікання і зосередитися на вивченні матеріалу.



Десь ви це вже бачили

Якщо всі ці функції вам знайомі, то це тому, що новий сервіс копіює підхід NotebookLM від Google. Раніше ми розповідали про нього детально, назвавши "найкращим сервісом сучасності". Якщо Adobe не збирається пропонувати нічого нового, що відрізняло б її продукт від конкурентів, то незрозуміло, як вона планує просувати новинку.

Можливо, сервіс матиме особливий наголос на якості згенерованих фотоматеріалів, оскільки компанія здебільшого спеціалізується саме на цьому, маючи у своєму арсеналі генератор зображень Firefly.

Як скористатися новинкою

Розробка продукту супроводжувалася ретельним тестуванням за участю близько 500 студентів та активною співпрацею з університетськими групами з Гарварду, Берклі, Брауна, університетів Маршалла та Сан-Хосе, а також Університету Міннесоти.

Чарлі Міллер, віцепрезидент Adobe з питань освіти, підкреслив, що компанія прагне позбавити користувачів необхідності постійно переміщувати документи між різними сервісами, пропонуючи все необхідне в одному вікні.

Щоб зробити інструмент максимально доступним, Adobe розмістила його на окремому ресурсі, де розпочати роботу можна навіть без попередньої реєстрації в системі.

На жаль, новий сервіс поки що доступний не всім. Ви можете зайти на сторінку Acrobat Student Spaces і перевірити, чи маєте доступ, однак компанія для більшості своїх клієнтів поки що зазначає, що "функція наразі перебуває на стадії закритого бета-тестування". Коли доступ відкриється для ширшого кола, наразі не кажуть. Також не відомо, чи буде сервіс доступний для всіх країн одразу.