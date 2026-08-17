Персонализация и визуальные изменения

Одним из самых заметных нововведений стал улучшенный редактор макета быстрых настроек. Теперь пользователи могут свободно изменять не только порядок иконок в панели уведомлений, но и расположение ползунка яркости экрана и медиаплеера, пишет 24 Канал.



Что нового в Android 17 QPR2 Beta 3 / Изображение Android Authority

Кроме того, разработчики расширили возможности управления темами: появился новый ползунок оттенка, который дает больше гибкости в настройках цвета системы, и четыре основных стиля оформления.

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Что нового в Android 17 QPR2 Beta 3 / Изображение Android Authority

Визуальная часть ОС также получила обновление благодаря эффектам размытия, которые теперь охватывают ярлыки на экране блокировки, кнопку отпечатка пальца и уведомления.

Обновление уже доступно для тестирования владельцам смартфонов Pixel.

Конец эпохи для легендарных моделей

Для владельцев Pixel 6 и Pixel 6 Pro новости неутешительные – эти модели официально исключены из списка поддержки Android 17 QPR2. К моменту выхода стабильной версии прошивки этим устройствам исполнится 5 лет, что является предельным сроком программной поддержки для этих девайсов от Google.

В то же время владельцы Pixel 6a и всех более новых моделей могут свободно устанавливать бета-версию через программу тестирования.

Защита от мошенничества и улучшения для складных устройств

Особое внимание в обновлении уделили борьбе с телефонными мошенниками. Злоумышленники часто используют скрытую переадресацию звонков через USSD-коды, чтобы похищать данные пользователей. Android 17 теперь блокирует попытки сторонних приложений запускать такие команды в фоновом режиме. Даже если пользователь введет подобный код вручную в "телефоне", система покажет предупреждение на уровне операционной системы. Важно, что это не повлияет на коды для проверки баланса или мобильных переводов.

Для владельцев гибких смартфонов Google подготовила улучшенную многозадачность. На окнах приложений появились специальные "ручки", за которые можно перетащить программу для мгновенного перехода в режим разделенного экрана или полноэкранный режим.

Также разработчики исправили критическую ошибку, из-за которой инструмент диагностики мог показывать ложные данные о критическом износе аккумулятора.

Помимо визуальных и связанных с безопасностью изменений, разработчики поработали над стабильностью. В частности, исправили ошибки, вызывавшие визуальные искажения и неожиданные перезагрузки при открытии панели уведомлений.