Персоналізація та візуальні зміни

Одним із найпомітніших нововведень став покращений редактор макета швидких налаштувань. Тепер користувачі можуть вільно змінювати не лише порядок іконок у шторці повідомлень, а й розташування повзунка яскравості екрана та медіаплеєра, пише 24 Канал.



Що нового в Android 17 QPR2 Beta 3 / Зображення Android Authority

Крім того, розробники розширили можливості керування темами: з'явилися новий повзунок відтінку, який дає більше гнучкості в налаштуваннях кольору системи, та чотири основні стилі оформлення.

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Що нового в Android 17 QPR2 Beta 3 / Зображення Android Authority

Візуальна частина ОС також отримала оновлення завдяки ефектам розмиття, які тепер охоплюють ярлики на екрані блокування, кнопку відбитка пальця та сповіщення.

Оновлення вже доступне для тестування власникам смартфонів Pixel.

Кінець епохи для легендарних моделей

Для власників Pixel 6 та Pixel 6 Pro новини невтішні – ці моделі офіційно виключили зі списку підтримки Android 17 QPR2. До моменту виходу стабільної версії прошивки ці пристрої досягнуть 5-річного віку, що є граничним терміном програмної підтримки для цих девайсів від Google.

Водночас власники Pixel 6a та всіх новіших моделей можуть вільно встановлювати бета-версію через програму тестування.

Захист від шахрайства та покращення для складаних пристроїв

Особливу увагу в оновленні приділили боротьбі з телефонними аферистами. Зловмисники часто використовують приховану переадресацію дзвінків через USSD-коди, щоб викрадати дані користувачів. Android 17 тепер блокує спроби сторонніх додатків запускати такі команди у фоновому режимі. Навіть якщо користувач введе подібний код вручну в "дзвонилці", система покаже попередження на рівні операційної системи. Важливо, що це не вплине на коди для перевірки балансу чи мобільних переказів.

Для власників гнучких смартфонів Google підготувала покращену багатозадачність. На вікнах додатків з'явилися спеціальні "ручки", за які можна потягнути програму для миттєвого переходу в режим розділеного екрана або повноекранний режим.

Також розробники виправили критичну помилку, через яку інструмент діагностики міг показувати неправдиві дані про критичне зношення акумулятора.

Крім візуальних та безпекових змін, розробники попрацювали над стабільністю. Зокрема, виправили баги, що спричиняли візуальні спотворення та несподівані перезавантаження при відкритті шторки сповіщень.