Почему пользователи сомневаются?

На ежегодном саммите Qualcomm, где был анонсирован новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, неожиданно прозвучала новость о будущих компьютерах на базе Android от Google. Представитель Google подтвердил, что компания действительно работает над проектом, цель которого – создать единую техническую основу для продуктов на ПК и смартфонах. Это фактически означает слияние Chrome OS и Android, что открывает путь к появлению настольных компьютеров и ноутбуков под управлением мобильной операционной системы, пишет 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

Смотрите также Android на ноутбуках: что известно о секретном проекте Google

Идея кажется захватывающей. Генеральный директор Qualcomm, Криштиану Амон, отметил, что уже видел проект и считает его "невероятным". Однако далеко не все разделяют этот оптимизм. В сети, в частности на платформе Reddit, развернулась горячая дискуссия, которая выявила главное беспокойство пользователей – будущее открытости системы.

Основная тревога сообщества связана с новостью, появившейся около месяца назад. Тогда Google объявил о планах добавить новые методы проверки для приложений, загруженных вне официального магазина Play Store. Это расценивается как значительное ограничение возможности устанавливать сторонние приложения (так называемый sideloading). Многие опасаются, что такой шаг превратит открытую систему Android в "огороженный сад" по образцу iOS от Apple, где пользователь значительно ограничен в выборе программного обеспечения. Например, вы сможете загружать программы только из официального магазина приложений Google, а также в тех магазинах и от тех разработчиков, которых компания сама утвердила.

Комментарии в интернете ярко иллюстрируют эти настроения:

Люди иронизируют, представляя компьютер, на который можно установить лишь то, что позволит Google. Многие выражают категорическое несогласие с перспективой получить на настольном компьютере закрытую экосистему, подобную той, что существует на смартфонах.

Звучат мнения, что это абсурдная идея – взять свободное ядро Linux, построить на нем собственную проприетарную систему и жестко привязать ее к Play Store.

Один из пользователей метко сравнил такой подход с попыткой ездить самолетом по дороге вместо того, чтобы использовать его для полетов – так же бессмысленно.

Хотя пользователи Reddit не представляют всех владельцев Android-устройств, их реакция является показательной, ведь на форуме представлены различные мнения от людей с совершенно разными взглядами. Перспектива получить мощное и унифицированное устройство омрачается страхом потерять главное преимущество персонального компьютера – свободу выбора и контроля над собственным устройством.

Таким образом, интригующий проект Google оказался под угрозой еще до своего официального анонса. Спор вокруг ограничения установки сторонних приложений бросает тень на будущие Android-ПК и ставит под сомнение их привлекательность для опытных пользователей, которые ценят открытость и гибкость.