Чому користувачі сумніваються?

На щорічному саміті Qualcomm, де було анонсовано новий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, несподівано пролунала новина про майбутні комп'ютери на базі Android від Google. Представник Google підтвердив, що компанія справді працює над проєктом, мета якого – створити єдину технічну основу для продуктів на ПК та смартфонах. Це фактично означає злиття Chrome OS та Android, що відкриває шлях до появи настільних комп'ютерів та ноутбуків під керуванням мобільної операційної системи, пише 24 Канал з посиланням на Android Authority.

Ідея видається захопливою. Генеральний директор Qualcomm, Кріштіану Амон, зазначив, що вже бачив проєкт і вважає його "неймовірним". Проте далеко не всі поділяють цей оптимізм. У мережі, зокрема на платформі Reddit, розгорнулася гаряча дискусія, яка виявила головне занепокоєння користувачів – майбутнє відкритості системи.

Основна тривога спільноти пов'язана з новиною, що з'явилася близько місяця тому. Тоді Google оголосив про плани додати нові методи перевірки для застосунків, завантажених поза межами офіційного магазину Play Store. Це розцінюється як значне обмеження можливості встановлювати сторонні програми (так званий sideloading). Багато хто побоюється, що такий крок перетворить відкриту систему Android на "обгороджений сад" за зразком iOS від Apple, де користувач значно обмежений у виборі програмного забезпечення. Наприклад, ви зможете завантажувати програми лише з офіційного магазину додатків Google, а також у тих магазинах і від тих розробників, яких компанія сама затвердила.

Коментарі в інтернеті яскраво ілюструють ці настрої:

Люди іронізують, уявляючи комп'ютер, на який можна встановити лише те, що дозволить Google. Багато хто висловлює категоричну незгоду з перспективою отримати на настільному комп'ютері закриту екосистему, подібну до тієї, що існує на смартфонах.

Звучать думки, що це абсурдна ідея – взяти вільне ядро Linux, побудувати на ньому власну пропрієтарну систему і жорстко прив'язати її до Play Store.

Один із користувачів влучно порівняв такий підхід зі спробою їздити літаком по дорозі замість того, щоб використовувати його для польотів – так само безглуздо.

Хоча користувачі Reddit не представляють усіх власників Android-пристроїв, їхня реакція є показовою, адже на форумі представлені різні думки від людей з абсолютно різними поглядами. Перспектива отримати потужний та уніфікований пристрій затьмарюється страхом втратити головну перевагу персонального комп'ютера – свободу вибору та контролю над власним пристроєм.

Таким чином, інтригуючий проєкт Google опинився під загрозою ще до свого офіційного анонсу. Суперечка навколо обмеження встановлення сторонніх застосунків кидає тінь на майбутні Android-ПК і ставить під сумнів їхню привабливість для досвідчених користувачів, які цінують відкритість і гнучкість.