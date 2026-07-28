Световая летопись космической эволюции

Астрономы проанализировали данные двух масштабных обзоров, охвативших две трети галактического диска и позволив измерить параметры около 200 миллионов отдельных звезд. Исследование показало, что процесс угасания активности длится уже 500 миллионов лет , пишет Phys.org.

За это время интенсивность формирования новых светил упала с одной массы Солнца в год до 0,2 от этого значения сегодня. Особенно резкое понижение темпов ученые зафиксировали за последние 40 миллионов лет.

Нам необходимо измерять отдельные звезды, поскольку они являются ископаемой летописью формирования галактики. Хаббл – единственный телескоп, который может обеспечить достаточно высокое пространственное разрешение на большой площади, чтобы сделать это в Андромеде,

– прокомментировал астроном из Университета Вашингтона и соавтор исследования Бен Уильямс.

Ученые выяснили, что примерно 2 миллиарда лет назад Андромеда пережила бурный всплеск рождения звезд, вероятно из-за древнего столкновения с другой галактикой. Несмотря на наличие материала для новых светил, сейчас активность сосредоточена преимущественно в узком кольце на расстоянии около 32 тысяч световых лет от центра. Остальные регионы постепенно погружаются в звездный покой.

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Подозреваемый в галактическом торможении

Ученые также проявили аномально низкую активность в регионах, расположенных рядом с галактикой-спутником М32. Эта крошечная соседка, находящаяся на расстоянии примерно 16 тысяч световых лет в плоскости неба от диска Андромеды, могла существенно повлиять на ее внутренние процессы. Исследователи считают, что именно взаимодействие с М32 около 60 миллионов лет назад спровоцировало локальное прекращение формирования звезд.

Это будто после марафона – иногда просто нужно немного отдохнуть,

– сказал ведущий автор исследования Тобин Вайнер из Университета Вашингтона.

Хотя текущие темпы звездообразования выглядят пессимистично, астрономы ожидают запуска телескопа имени Нэнси Грейс Роман, запланированный на конец августа. Новый аппарат сможет охватить в 100 раз большую площадь, чем Хаббл, что позволит увидеть полную картину жизни нашей ближайшей космической соседки и лучше понять будущее нашего собственного Млечного Пути.