Apple завершила обучение большой языковой модели, специально разработанной для использования в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом проекта.

Почему Apple создает отдельный ИИ для Китая?

Основой для китайской версии Apple Intelligence станет модель Qwen, разработанная китайской компанией Alibaba. Таким образом, Apple продолжает сотрудничество с Alibaba, которую выбрала для обеспечения работы своих функций искусственного интеллекта на китайском рынке.

О том, что Apple сделала ставку именно на Alibaba, стало известно еще в прошлом году. Компания рассматривала различные варианты для работы своих ИИ-функций в Китае, после чего остановилась на технологиях Alibaba вместо DeepSeek.

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Теперь, по данным Reuters, процесс обучения модели для китайского рынка завершен. Следующим этапом должен стать ее запуск в составе Apple Intelligence.

Развитие проекта имеет значение не только для самой Apple. По информации Reuters, компания может стать первой иностранной компанией, которая получит разрешение китайских регуляторов на использование собственной модели искусственного интеллекта в стране. Китай предъявляет жесткие требования к генеративному искусственному интеллекту и его работе на местном рынке. Именно поэтому Apple не может просто перенести на китайские устройства ту же инфраструктуру Apple Intelligence, которую использует в других странах.

Вместо этого компании пришлось адаптировать систему к местным условиям и привлечь китайского технологического партнера.

Ожидается, что функции Apple Intelligence для Китая станут доступны в ближайшие месяцы после выхода будущего обновления программного обеспечения. Поддержку должны получить пользователи iPhone, iPad, Mac и Vision Pro.

Siri уже готовится к работе с Qwen

Первые признаки интеграции Alibaba в экосистему Apple уже появились. На этой неделе Apple опубликовала инструкцию для пользователей Mac в Китае, в которой объясняется, как подключить модель Qwen от Alibaba к Siri.

Это свидетельствует о том, что сотрудничество двух компаний выходит за рамки теоретической подготовки. Технологии Alibaba постепенно интегрируются в программное обеспечение Apple, а Siri становится одним из ключевых элементов этого взаимодействия. При этом китайская версия Apple Intelligence не обязательно будет полностью идентична набору ИИ-возможностей, доступных пользователям Apple в других регионах. На функциональность системы будут влиять как возможности Qwen, так и местные нормативные требования.

Почему китайская версия будет отличаться от глобальной?

Партнерство с Alibaba является заметным изменением в подходе Apple к искусственному интеллекту.

За пределами Китая компания использует комбинацию собственных технологий и моделей сторонних разработчиков. Среди партнеров Apple в сфере ИИ – Google, OpenAI и Anthropic.

То есть Apple не полагается на одну универсальную внешнюю модель для всех своих ИИ-функций. В зависимости от задачи и региона компания может использовать разные технологии.

Для китайского рынка этот подход теперь дополняется сотрудничеством с Alibaba. Модель Qwen станет технологической основой для специальной версии Apple Intelligence. Ожидаемый запуск также показывает, насколько сильно география и местные правила влияют на развитие генеративного ИИ. Для Apple недостаточно просто сделать функции искусственного интеллекта доступными с технической точки зрения – компании необходимо обеспечить их соответствие требованиям конкретного рынка.

Когда Apple Intelligence появится в Китае?

Точную дату запуска Apple пока не назвала. По данным Reuters, китайская версия Apple Intelligence ожидается в течение ближайших месяцев в рамках предстоящего обновления программного обеспечения.

Поддержка должна распространиться на несколько категорий устройств Apple – iPhone, iPad, Mac и Vision Pro.

Таким образом, компания уже завершила важный этап подготовки модели, но окончательный запуск будет зависеть от дальнейшего прохождения необходимых процедур и готовности программного обеспечения.

Появление Apple Intelligence в Китае станет важным шагом для Apple, поскольку компания наконец сможет развернуть свои ИИ-функции на одном из крупнейших технологических рынков мира, используя отдельную модель, адаптированную к местным условиям.